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Sant Joan propone un plan distinto para disfrutar del eclipse: caminata por la naturaleza y una parada para mirar al cielo

La ruta de 9 kilómetros se celebrará el 12 de agosto y tendrá plazas limitadas con inscripción previa

Foto de archivo del Port de Sant Miquel

Foto de archivo del Port de Sant Miquel / Idealista

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha organizado para el miércoles 12 de agosto una ruta guiada de senderismo de 9 kilómetros entre el Port de Sant Miquel y Can Cosmi, con una parada para observar el eclipse.

La actividad comenzará a las 18 horas en el Port de Sant Miquel, tendrá una duración aproximada de cuatro horas y una dificultad media. La propuesta, según señala el Ayuntamiento, combina naturaleza, patrimonio y un acontecimiento astronómico que califica de "excepcional".

Sant Joan propone un plan distinto para disfrutar del eclipse: caminata por la naturaleza y una parada para mirar al cielo

Sant Joan propone un plan distinto para disfrutar del eclipse. / Ayuntamiento de Sant Joan

La organización recuerda que será imprescindible llevar gafas homologadas para la observación solar, ya que no será seguro contemplar el eclipse sin la protección adecuada.

Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse antes del 10 de agosto mediante un correo electrónico a inscripcions@santjoandelabritja.com, en el que deberán indicarse el nombre completo y un teléfono de contacto.

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El Ayuntamiento explica que esta iniciativa forma parte de las actividades saludables que promueve para descubrir el entorno natural del municipio y disfrutar de experiencias al aire libre.

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