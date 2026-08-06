Sant Antoni entrega el primer miniglú de Ecovidrio a la ganadora del sorteo de 'Banderas Verdes'

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha entregado esta mañana el primer "miniglú" de Ecovidrio de la temporada, sorteado entre los vecinos del municipio que han participado a través de las redes sociales de la cuenta 'Banderas Verdes'. El acto ha tenido lugar este jueves, a las 10 horas, en la sede del Consistorio, en el marco de las acciones que impulsa el Consistorio para revalidar este distintivo, que reconoce el compromiso de los municipios con el reciclaje de vidrio.

La afortunada de este primer sorteo ha sido Laura Castillo Pérez, quien no ha podido acudir personalmente a recoger el premio. En su nombre, ha sido su padre, Francisco Castillo, quien ha recibido el contenedor doméstico de vidrio de manos de la concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Pepita Torres. Castillo ha mostrado su entusiasmo por el premio y ha subrayado la importancia de estar comprometidos con este tipo de iniciativas que, "poco a poco, consiguen cambiar las cosas" y contribuyen a dejar una Eivissa "más limpia".

Más participación cada año

Torres ha explicado que el iglú se ha convertido en "un símbolo del reciclaje del municipio", que participa por sexta vez consecutiva en la campaña #MovimientoBanderasVerdes, en la que más de 200 establecimientos hosteleros del municipio buscan revalidar su récord de reciclaje de vidrio.

Francisco Castillo y la concejal Pepita Torres. / Ayuntamiento de Sant Antoni

La edil ha destacado el crecimiento sostenido de esta iniciativa: "Estamos contentos porque cada año participan más vecinos". Según ha detallado, en julio de 2025 se recogieron 260 toneladas de vidrio, mientras que este año la cifra asciende a 280 toneladas en el mismo periodo, lo que confirma la tendencia al alza en el compromiso ciudadano con el reciclaje.

La hostelería, motor de la campaña

El incremento no solo se refleja en el volumen de reciclaje. La implicación del sector hostelero también ha experimentado un notable crecimiento: si el año pasado participaban en la iniciativa 153 establecimientos del municipio, este año la cifra se ha disparado hasta los 200 locales adheridos, que compiten por hacerse con el galardón que reconoce al establecimiento que más recicla de las islas.

Torres ha querido agradecer "la participación ciudadana", que a su juicio es "una muestra de lo concienciados que están los portmanyins en materia de reciclaje". Así, ha invitado a los vecinos a seguir atentos a la cuenta de 'Banderas Verdes' en redes sociales (@banderaverdasantantoni) para participar en las próximas ediciones del concurso.

Al acto de entrega también han asistido el responsable técnico de Medio Ambiente del Consistorio, Diego Ponce, y la educadora ambiental del servicio de recogida de residuos municipal UTE Portmany, Sara Gómez.

El Movimiento Banderas Verdes, impulsado por Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, busca dar respuesta al notable incremento de residuos de vidrio en zonas costeras derivado del turismo estival. Sant Antoni, ganador de esta distinción en las últimas ediciones en las Illes Balears, aspira a revalidar de nuevo el reconocimiento con estos buenos datos como aval.