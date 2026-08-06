Programa completo de las fiestas de Sant Bartomeu 2026: Swing, reggaeton, folclore y deporte

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado el programa de las Festes de Sant Bartomeu 2026. Entre las novedades de este año destaca un espectáculo de 200 drones sincronizados que iluminará el cielo de la bahía de Portmany la víspera de Sant Bartomeu, además de citas ya consolidadas como la Otaku Meeting, el Swing al carrer o la Fiesta de Cartagineses y Romanos.

El alcalde, Marcos Serra Colomar, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el talento local y con unas fiestas "más participativas que nunca".

A continuación, el programa completo de actividades.

Domingo 9 de agosto

21:30 h - Nits Amples: concierto de Louie Lion. En la plaza de detrás de la Iglesia.

Martes 11 de agosto

18:00 h - 'Interfaz'. Exposición de la artista Sarah Bogajo en el Far de ses Coves Blanques. Abierta de martes a sábado, de 18:00 a 21:00 h, hasta el 22 de agosto.

18:00 h - Talleres infantiles de astronomía "Prepara't per a l'eclipsi" en sa Punta des Molí. Edades recomendadas: de 3 a 6 y de 7 a 12 años. Inscripción previa obligatoria.

Jueves 13 de agosto

20:30 h - Tarde de variedades en el auditorio de sa Punta des Molí: Dream XIII, espectáculo de danza de la Escuela de Baile APE Dream Dance por su 13º aniversario, y Dance on Fire, de la compañía profesional APE Dream Dance, que combina danza africana con fuego.

Viernes 14 de agosto

20:00 h -Swing en la calle. Recorrido musical por las calles de Sant Antoni con los bailarines de Iboswing y la marching band La Xanga, clase gratuita de iniciación al swing y concierto de Eivissa Swing Bastards.

20:30 h -Ballada de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En es Caló des Moró.

Sábado 15 de agosto

11:00 h -10º aniversario de los Dracs d'Eivissa, en el Espai Jove. Jornada lúdica con juegos de mesa, de rol, TCG, torneos, zona infantil y yincana.

19:00 h - SananFresh Hip Hop Festival, en el auditorio de sa Punta des Molí. Rap, hip hop, beatbox, baloncesto 3x3 y grafitis, con la actuación destacada del rapero menorquín Saske.

20:00 h -Ballada en la cueva de Santa Agnès, con misa y baile con indumentaria tradicional de trabajo, y degustación de buñuelos, a cargo de Sa Colla de Portmany.

20:00 h -Torneo Nocturno de Petanca Festes de Sant Bartomeu, a cargo del Club Petanca Sant Antoni, en las pistas del polideportivo ses Païsses.

Domingo 16 de agosto

18:30 h - Club Supergarrits, en el patio del colegio Cervantes. Juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma.

20:00 h - Vermut a 45 rpm, con los DJ locales Javi Box y sus Secuaces y clases de Sunset Swing Club. En el Eddie's Diner (playa de s'Arenal).

21:30 h - Magia familiar con el Mago Albert, en el patio del colegio Cervantes.

Martes 18 de agosto

19:00 h - Torneo de petanca de promoción, en la plaza de España.

Miércoles 19 de agosto

19:00 h - Torneo de petanca de veteranos, en la plaza de España.

Jueves 20 de agosto

11:00 h - Taller de manualidades a cargo de Sonrisas Mágicas, en la Biblioteca Municipal. Edad recomendada: de 5 a 10 años. Inscripción previa en biblioteca@santantoni.net.

Viernes 21 de agosto

Torneo de pádel Festes de Sant Bartomeu (del 21 al 23 de agosto), organizado por Cebo Pádel Cup. Inscripciones en la app Sportelia.

18:00 h - Talleres infantiles en el Espai Cultural Es Molí d'en Simó, a cargo de las artesanas de Sa Colla de l'Horta: tambores, rifacos, llaveros, telares y bolsas aromáticas.

20:00 h - Ajedrez al fresco, campeonato popular abierto a todo el mundo, en la plaza de detrás de la Iglesia.

20:00 h - Inauguración del X Sunset Swing Festival: clases de lindy hop de Sunset Swing Club, música de Alberto Burguez Trio y actuación del grupo Autómatas. En el Eddie's Diner.

21:00 h - Carpa rociera de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, en el aparcamiento del mercado payés, hasta el 23 de agosto.

Sábado 22 de agosto

11:00 a 21:00 h - Otaku Meeting Eivissa, en el Espai Jove: videojuegos, torneos, OtaQuiz, talleres de cultura japonesa, gastronomía japonesa, sorteos, proyecciones de anime y karaoke de anime y K-pop.

19:00 h - Degustación de horchata y fartons, en el Passeig de ses Fonts, con la Associació Cultural Valenciana.

19:00 h - X Trikids Sant Antoni 2026, en el complejo deportivo Can Coix. Prueba de promoción del triatlón para niños y jóvenes de 2 a 15 años.

19:00 h - Fiesta de los Mayores, en el club de la tercera edad des Clot Marès.

20:00 h - Lectura dramatizada, en el Espai Cultural Es Molí d'en Simó, a cargo de Encarna de las Heras, con guión de Ramón Mayol.

20:00 h - X Sunset Swing Festival: clases de rock & roll, actuaciones de Swing Gintonic Band y The Metrallas, y Tattoo Show. En el Eddie's Diner.

20:30 h - Carreras de trote Festes de Sant Bartomeu, en el hipódromo de Sant Rafel.

20:30 h - Inauguración de la nueva iluminación interior de la iglesia de Sant Antoni.

21:00 h - 'Camins d'història. Oratori Marí Cardona', en la iglesia de Sant Antoni, organizado por el Institut d'Estudis Eivissencs.

22:00 h - La Movida de Sant Bartomeu, en s'Arenal, con los DJ Petit & Vázquez, música de los 80 y 90.

Domingo 23 de agosto

10:00 a 20:30 h - Otaku Meeting Ibiza, en el Espai Jove, segunda jornada.

20:00 h - Fútbol: SD Portmany vs. CF Sant Rafel, en el campo municipal de Sant Antoni de Portmany.

20:00 h - X Sunset Swing Festival – Hula Party, con tributo a Elvis de Sandy Valey & Friends y actuación de Crossroad, exhibiciones de baile y coches clásicos americanos. En el Eddie's Diner.

21:30 h - Nits Amples: concierto de QuatreCelli, en la plaza de detrás de la Iglesia.

22:00 h - I Love Sant Antoni, en la playa de s'Arenal, encuentro de DJ locales.

23:00 h - Espectáculo de drones en la playa de s'Arenal: 200 drones sincronizados dibujando figuras inspiradas en el patrimonio del municipio.

Lunes 24 de agosto, Festividad de Sant Bartomeu

10:30 h - Fiestuki Splash de la espuma de colores, en la plaza de España, a cargo de Piruleto.

20:00 h - X Sunset Swing Festival – Fiesta final, con The Lucky Losers y Connie & The Rockets. En el Eddie's Diner.

20:00 h - Misa solemne y procesión en honor a San Bartolomé Apóstol, patrón de la parroquia, por la calle Ample, el Passeig de ses Fonts y la calle obispo Torres.

21:30 h - Baile payés, en la plaza de detrás de la Iglesia, a cargo del Grup Folklòric Brisa de Portmany.

22:00 h - Concierto de Guarrománticos, grupo homenaje a Extremoduro, en la playa de s'Arenal.

00:00 h - Gran castillo de fuegos artificiales, que iluminará el cielo de la bahía de Portmany.

Jueves 27 de agosto

19:30 h - Inauguración de la exposición artística 'Sal +' de EL.RoL, en el Far de ses Coves Blanques.

Viernes 28 de agosto

20:00 h - Gala de exhibición del Club de Gimnasia Rítmica Portmany, en el auditorio de Sa Punta des Molí.

Sábado 29 de agosto

09:00 h - XXV Día de la Piragua, organizado por el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA).

20:00 h - Soul Train Festival, dedicado a la cultura Motown, con Maya Alexander Band y R.D.B. Quartet. En el Eddie's Diner.

Domingo 30 de agosto

10:00 h - XXVI Travesía a nado a la Cova de ses Llagostes, organizada por el Club Trijasa.

19:00 h - La Festa de la Terra, en el Passeig de ses Fonts: juegos gigantes de madera, pintada de camisetas, taller de escudos y espadas, mercado de productos locales, ballada popular (20:00 h), concierto de Veu d'Eivissa Trio (21:00 h) y torrada de sardinas y verduras (21:30 h).

20:00 h - Mockers Revolution, noche de soul, R&B y rock & roll con Javi Box y Bep Bop Nando. En el Eddie's Diner.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre

11:00 h - "El viaje de las emociones", en la Biblioteca Municipal. Taller de marionetas a cargo de Sonrisas Mágicas. Edad recomendada: de 6 a 10 años.

Viernes 4 de septiembre - XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos (primera jornada)

18:00 h - Batalla infantil de agua y fiesta de la espuma.

20:00 h - Merienda para las nuevas tropas infantiles.

21:00 h - Inauguración del campamento festivo, con música de DJ locales.

21:30 h - Sant Bartomeu Reggaeton Vibes, a cargo de Kairos Ibiza Eventos.

23:00 h - Actuación de DJ YOR.D.

20:00 h - Muestra de Cortometrajes Ixtar Curts, en la plaza de detrás de la Iglesia (cortometrajes baleares).

20:00 h - Natural Born Rockers, con Betterman DJ. En el Eddie's Diner.

20:30 h - Ballada de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany, en el bulevar de Vara de Rey.

Sábado 5 de septiembre

17:00 h - Carrera BTT Festes de Sant Bartomeu, organizada por el Club Ciclista Sant Antoni.

18:00 a 20:00 h - Juegos gigantes con Jugueroix, en el Espai Cultural Es Molí d'en Simó.

20:00 h - Muestra de Cortometrajes Ixtar Curts (cortometrajes nacionales e internacionales).

20:00 h - Texas Girls!, con Dea Tanit y Sandy Valey Band. En el Eddie's Diner.

XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos (segunda jornada: la batalla final)

18:00 h - Concentración y desfile de los ejércitos.

18:30 h - Salida de las tropas y desfile.

19:30 h - Encuentro de las tropas en el campo de batalla e intento de tratado de paz.

20:00 h - Gran batalla de tomates.

21:00 h - Torrada de hermandad.

21:30 h - Concierto de Juanjele.

23:00 h - DJ YOR.D.

Domingo 6 de septiembre

10:00 h - Bicikids – Festes de Sant Bartomeu, organizado por el Club Ciclista Sant Antoni.

18:00 h - Splash Sunset, en caló des Moro.

20 a 23 h - Feria de atracciones: el día de los niños, con atracciones a 2 euros.

Domingo 13 de septiembre

09:00 h - Trofeo Festes de Sant Bartomeu de karate y judo, en el pabellón Siroko Sa Pedrera, organizado por la SAMYD.