Sucesos
La Policía Local de Ibiza salva la vida a una persona que sufrió una parada cardiorrespiratoria
Los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta lograr que la víctima recuperara las constantes vitales
La rápida intervención de dos agentes de la Policía Local de Ibiza ha sido decisiva para salvar la vida de una persona que sufrió una parada cardiorrespiratoria en el interior de un domicilio, según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales y el Ayuntamiento de Ibiza.
Los dos agentes, "de los indicativos C-10 y C-20", acudieron al lugar en el que el hombre de 41 años se desplomó y, nada más llegar, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Gracias a la preparación de los agentes, a su coordinación y al trabajo conjunto con los servicios de emergencia, destacan en su publicación, la persona afectada logró recuperar las constantes vitales. Una vez estabilizado, agentes y sanitarios colaboraron en el traslado del paciente desde la vivienda hasta la ambulancia, debido a la estrechez de la escalera del inmueble, según explicaron desde el Consistorio.
"La Policía Local de Ibiza estableció un dispositivo especial para facilitar la rápida evacuación del paciente, coordinando el tráfico para crear un itinerario prioritario y realizando un acompañamiento de avanzadilla que permitió asegurar los cruces y mantener la fluidez y seguridad de la circulación" hasta el Hospital Can Misses, han detallado desde el Ayuntamiento.
El alcalde Rafael Triguero y la Policía Local de Ibiza consideran esta actuación "un ejemplo del compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de sus agentes", que además han recibido un reconocimiento por su intervención.
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