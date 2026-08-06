Paradores asegura que el ascensor de Ibiza está abierto a todo el que quiera subir a Dalt Vila

La firmeza del obispo de las Pitiüses, Vicent Ribas, para reclamar el uso público del ascensor del Parador de Turismo en Dalt Vila no ha caído en saco roto. Un día después de su reivindicación en la misa en honor a la Virgen de les Neus, Paradores ha emitido un comunicado para asegurar que el elevador está abierto al uso de todos los ciudadanos que quieran acceder al recinto amurallado. El organismo estatal asegura también que esta posibilidad ha estado garantizada desde la apertura del establecimiento, el pasado mes de febrero, una afirmación que no coincide con la versión del obispo ni con la que ha podido experimentar in situ Diario de Ibiza.

Primero de todo, cabe recordar que, desde 2016, se ha ido anunciando que uno de los ascensores del Parador estaría a disposición de toda la ciudadanía, una medida que facilitaría que las personas de edad o con movilidad reducida pudieran visitar Dalt Vila. Sin embargo, en la tarde del miércoles, durante la misa dedicada a la patrona de Ibiza, el obispo lamentó que la Administración no había cumplido aquel compromiso: "El ascensor está, pero no funciona para los ibicencos".

"No puede ser que el Parador solo lo puedan disfrutar quienes tienen mucho dinero. También es nuestro", proclamó Ribas al finalizar la misa, palabras que arrancaron un aplauso unánime de los fieles que llenaban la catedral.

Puerta cerrada

El Obispado de Ibiza ha confirmado hoy a este diario que el propio Ribas fue uno de los vecinos que este miércoles no pudo hacer uso de este ascensor para subir a la catedral y oficiar la misa de fiesta. A este redactor también se le ha negado esta opción este jueves por la mañana.

El aparcamiento del Parador, a los pies de la muralla, dispone de dos elevadores. En principio, uno está reservado a los clientes y personas con movilidad reducida, y el otro está disponible para toda la ciudadanía. El acceso para estos últimos se encuentra justo al acceder al aparcamiento desde es Soto, antes del túnel.

Se trata de una entrada a mano derecha bajo una señal con la leyenda "acceso peatonal", que es el espacio reservado para que las personas ajenas al Parador puedan llegar al ascensor. Una vez cruzado este umbral, empieza un largo pasillo y, a mano izquierda, hay una puerta metálica que, a las 12.30 de este jueves, estaba cerrada.

Ante esta imposibilidad, este redactor ha accedido al interior del aparcamiento, donde se encuentra una recepción, para preguntar si podía hacer uso del supuesto acceso público para subir a Dalt Vila. Un empleado ha indicado, muy amablemente y lamentando la situación, que tenían indicaciones de permitir solo el paso a los clientes del hotel o a la gente que tuviera una reserva en el restaurante del Parador.

Este recepcionista en ningún momento ha aclarado que justo en la entrada del aparcamiento se encuentra el "acceso peatonal" de libre uso. Este diario se ha puesto en contacto con Paradores, donde un portavoz ha asegurado que cualquier ciudadano de Ibiza puede subir por el ascensor público al menos desde Semana Santa y no se explicaba por qué el acceso estaba cerrado esta mañana.

Según este portavoz, el recepcionista que ha impedido el paso esta mañana lleva poco tiempo trabajando en el Parador y es posible que desconociera el acuerdo para este uso público y, además, ha invitado a subir al recinto hotelero para comprobar que sí se está cumpliendo.

A la una y media del mediodía, la puerta de hierro del acceso peatonal ya aparecía abierta para cualquier ciudadano. Eso sí, hay que advertir que este ascensor público no es de accesibilidad universal, ya que para llegar a él se debe bajar un piso por unas escaleras.

Las escaleras en la galería de acceso al ascensor público. / Vicent Marí.

Posteriormente, la empresa pública, adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, ha emitido un comunicado en el que explica que existen dos elevadores, detallando la ubicación de cada uno de ellos, "con accesos independientes para vecinos y huéspedes", para preservar "la privacidad y el confort" de estos últimos. "Desde la apertura del Parador, hay un ascensor independiente con acceso directo a la plaza de la Catedral a disposición de todas las personas que deseen utilizarlo, compatibilizando su uso con el de los clientes del establecimiento".

La nota de Paradores también destaca que, con la rehabilitación integral del castillo y la almudaina, iniciada en 2008, se abre "a la ciudadanía un espacio patrimonial recuperado que, durante décadas, había permanecido inaccesible para gran parte de la población local".

Respuesta local

El Ayuntamiento de Ibiza ha expresado este jueves por la mañana su pleno apoyo a la reivindicación del obispo. El alcalde, Rafael Triguero, ha señalado que ya había pedido personalmente a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, "la apertura del ascensor de acceso a Dalt Vila al público en general, tal y como se acordó".

"El ascensor no fue concebido para dar servicio únicamente a los clientes del Parador, sino para mejorar la accesibilidad de Dalt Vila a todos los residentes, trabajadores y visitantes", subraya Triguero. "Ese fue siempre el compromiso adquirido con la ciudad y debe cumplirse sin más excusas ni dilación".

Por su parte, el Consell de Ibiza ha recordado que la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico (Ciotupha) aprobó la rehabilitación del edificio que alberga el Parador a partir de un proyecto que preveía "accesos directos, mediante ascensores para el público en general y no solo para clientes y personal de la instalación turística".