Original Pirates: "Nos gustaría contribuir a una Ibiza donde el talento local tenga más oportunidades"

Detrás de la fiesta ‘Pa’ la isla’, que se celebrará este sábado en la plaza del Parque de Vila, hay un colectivo llamado Original Pirates. Este movimiento creativo nació en Ibiza en 2019 de la mano de Coral Aguado y Aarón del Valle, propietarios de Casa Lucas, una coctelería vermutería ubicada en el emblemático espacio donde tendrá lugar el evento el próximo 8 de agosto entre las 18 y las 23.30 horas.

Esta pareja ibicenca y los artistas VTK y Rosso Ferrari son «la cúpula» de un proyecto en el que hay implicadas, en total, «unas cuarenta personas», entre «artistas, djs, productores y creadores vinculados a Ibiza». Todos ellos tienen un objetivo común: «Reivindicar una isla más auténtica, abierta a nuevas ideas y comprometida con el talento local».

«Tomamos la figura de los piratas, tan presentes en la historia de las Pitiusas, como símbolo de inconformismo, libertad y creatividad», explica Del Valle, que ejerce de portavoz. Este rapero, dj y productor musical, al que siempre le ha gustado «ir a la contra», aspira, junto a sus compañeros, a «establecer un nuevo parámetro de lo que significa ser ibicenco». «No estamos conformes con lo que se representa de la isla a día de hoy y nosotros, que hemos crecido aquí, nos sentimos con la autoridad suficiente como para poder hacer un pseudorebranding de Ibiza (Ybiza es como la llaman en Original Pirates)», apunta.

«Ibiza también se construye desde quienes la crean durante todo el año»

«Aquí hay músicos, creadores, artesanos, colectivos y proyectos muy potentes que merecen más visibilidad y nos gustaría contribuir a que el talento local tenga más oportunidades y a que la cultura no solo sea un atractivo para los que nos visitan sino también una herramienta para fortalecer la vida de los residentes», subraya.

«Defender una isla creativa, atrevida y contemporánea, respetando siempre su historia y su identidad» es lo que pretende, en definitiva, este colectivo. Con este propósito en mente, sus integrantes trabajan «para conectar disciplinas como la música, el arte, el diseño, la moda y la cultura urbana, generando espacios donde locales y turistas puedan descubrir otra cara de la isla», más allá de la típica y tópica, ligada a discotecas, sol y playa.

Original Pirates Parties es una de las fórmulas a las que recurre el movimiento para demostrar que «Ibiza también se construye desde quienes la crean durante todo el año». Se trata de «eventos abiertos, gratuitos e inclusivos en espacios emblemáticos de Ibiza» donde «conviven diferentes generaciones, estilos musicales y expresiones culturales».

‘Pa’ la isla’, que es la cita principal de esta propuesta cultural impulsada por Original Pirates, ya va por su tercera edición. En las dos primeras, en 2024 y 2025, enmarcadas también en las Festes de la Terra, el invitado estrella fue Vinnie Dollar. En esta ocasión, el cabeza de cartel es Oliver Gallego Sarmiento, más conocido por su nombre artístico, Mucho Muchacho.

Mucho Muchacho actuará este 8 de agosto en la plaza del Parque. / Imagen cedida por Original Pirates / Gonzalo Pérez

Música, calcomanías y camisetas customizadas

Del Valle, que trabajó en el pasado con el influyente rapero y productor catalán, que actualmente reside en Madrid, le invitó a participar en el evento y aceptó «encantado». Su actuación el sábado está prevista a partir de las 22 horas. El portavoz de Original Pirates adelanta que el que fuera miembro del mítico grupo 7 Notas 7 Colores, además de dj residente en la discoteca Pacha Ibiza, interpretará algunos de sus temas más populares.

Pero antes de que Mucho Muchacho salga a rapear, en concreto, a partir de las seis de la tarde, ocurrirán muchas cosas sobre el escenario, customizado como si fuera «la cubierta de un barco pirata». A ambos costados se habilitarán dos carpas. En una de ellas, el público podrá decorar sus cuerpos con calcomanías con el logotipo de Original Pirates. En la otra, miembros del colectivo pintarán la calavera con espray en las camisetas blancas de los asistentes.

Cultura urbana y música electrónica se fusionarán a partir de las siete de la tarde, cuando se subirán a la tarima una decena de artistas que se van a ir alternando «compartiendo sus referencias y playlists con el público». Aproximadamente a las diez de la noche le pasarán el relevo a Mucho Muchacho, que terminará su concierto antes de que los fuegos artificiales de Sant Ciriac iluminen la noche de Vila.