El nuevo gran espectáculo de Ibiza ya tiene fecha y protagonista

Ibiza vuelve a convertirse en punto de encuentro para la música internacional con el lanzamiento mundial de Luna Loca, una nueva propuesta de entretenimiento que celebra su debut este 7 de agosto en O Beach Ibiza. La cita cuenta con una actuación exclusiva en directo de Burna Boy, elegido como cabeza de cartel para presentar este ambicioso proyecto ante el público de la isla.

Luna Loca nace de la colaboración entre UM Beach Clubs & Lifestyle, también conocida como UMBL, y el productor y compositor Steel Banglez. El objetivo es desarrollar una marca musical construida alrededor del house, los espectáculos en vivo y las experiencias diurnas inmersivas, combinando artistas internacionales con una producción de primer nivel.

Una nueva experiencia musical en Ibiza

La propuesta toma como referencia los sonidos que marcaron los inicios musicales de sus creadores y los une a la libertad, la energía y el carácter internacional de Ibiza. Música, creatividad y comunidad serán los principales pilares de un formato que busca ofrecer algo más que una actuación convencional.

Para su puesta de largo, Luna Loca ha elegido O Beach Ibiza, uno de los espacios insignia de UMBL y uno de los destinos de ocio diurno más reconocidos de la isla. El recinto acogerá una jornada con actuaciones en vivo, talento internacional, producción de vanguardia y una escenografía diseñada para envolver al público desde el comienzo del evento.

La presencia de Burna Boy será uno de los principales atractivos de este estreno. La superestrella internacional liderará una programación concebida para situar el lanzamiento entre las grandes citas musicales de la temporada de Ibiza. Su actuación servirá como presentación oficial de una marca que pretende desarrollar una identidad propia dentro del entretenimiento global.

Un proyecto con vocación internacional

El evento será solo el primer paso de Luna Loca. Durante el resto de la temporada 2026 están previstos nuevos encuentros exclusivos con artistas internacionales como cabezas de cartel. Después, el concepto continuará su expansión por destinos como Londres, Dubái, Tulum y Norteamérica.

Paloma Tur, directora de Marketing de UM Beach Clubs & Lifestyle, destaca que Luna Loca representa el tipo de experiencia audaz y culturalmente relevante que la compañía quiere impulsar. También señala que la colaboración con Steel Banglez ha permitido dar forma a un proyecto con una clara proyección internacional y considera que O Beach Ibiza es el escenario ideal para iniciar este recorrido.

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Con este lanzamiento, Luna Loca en Ibiza aspira a conectar la música house, las actuaciones en directo y el ambiente diurno de la isla en una experiencia única. La actuación de Burna Boy marcará el comienzo de una programación que quiere crecer mediante eventos exclusivos y colaboraciones en algunos de los principales destinos de entretenimiento del mundo.