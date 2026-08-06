Miles de cruceristas colapsan de nuevo la zona de es Botafoc del puerto de Ibiza

La llegada este miércoles de los cruceros 'Britannia', con capacidad para unas 4.406 personas, y el 'MSC Seaview', con una capacidad máxima de 5.429 pasajeros, dejó en la isla a cerca de 10.000 turistas (el número variaría según la ocupación de los buques y los pasajeros que decidieran quedarse a bordo) en Ibiza con apenas una hora de margen. Una nueva prueba de fuego para la oferta de transporte de la zona de es Botafoc, colapsada siempre que llegan dos buques con este tipo de turistas, que buscan cómo desplazarse de la isla... o simplemente salir del puerto. Pero el caos en tierra, que se produce, no se replica en el mar.

Las paradas de autobús y taxi concentraron a cientos, tal vez miles de estos turistas, ansiosos por conocer algo de la isla durante las escasas horas que permanecieron los dos cruceros amarrados (ambos zarparon el mismo día sobre las once de la noche). Había parejas, menores, gente mayor... gente de todo tipo que tuvo que aguantar al implacable sol una oferta de transporte.

La opción que mejor funcionó esta jornada fue la de las conocidas como 'barcas de Talamanca', un servicio que lleva décadas transportando gente desde el centro de la ciudad hasta la zona de es Botafoc y que se ha convertido en una alternativa cómoda y barata para quienes quieren hacer este trayecto en alguno de sus dos sentidos.

Nuevo caos en el puerto de Ibiza por la llegada de miles de cruceristas / Marcelo Sastre

Lo explica el veterano empresario de esta línea Aniano Costa, de la empresa Centre City Boat (y nieto precisamente del fundador de la empresa Barcas de Talamanca): "Cuando no hay cruceros, esto se queda muerto". Y subraya la importancia de los cruceristas, que constituyen la principal clientela de su negocio. "Nosotros prestamos el servicio con normalidad, pero cuando no hay cruceros, casi no tenemos gente. Esto deja de existir, más allá de algún trabajador que llega, por ejemplo, de Palma. Dependemos de los cruceristas; si no, ¿qué hacemos aquí?", añade este hombre curtido en el mar.

Costa explica que el número de embarcaciones que pone a disposición de los pasajeros varía en función de las circunstancias. Ante la llegada prevista de dos cruceros que atracarán en Botafoc de manera casi consecutiva, ha puesto en servicio cuatro embarcaciones: "Vamos a mover a trescientas personas y pico cada media hora. Por tanto, no tenemos saturación".

A pesar de ello, matiza: "Sí que es verdad que, cuando coinciden dos cruceros, hay un mayor volumen de gente al principio, pero después van saliendo y no se producen incidencias. Normalmente, entre las 14.30 y las 15.30 horas ya no suele quedar nadie por esta zona".

Costa añade que la llegada de cruceristas no conlleva una saturación del tráfico marítimo, a diferencia de lo que sucede con quienes escogen la vía terrestre para desplazarse: "Aquí no tenemos ese problema. No es lo mismo que la carretera, donde hay cruces, rotondas o semáforos y el tráfico de vehículos es más constante. Eso sí, también tenemos que prever la cantidad de gente que va entrando y saliendo".