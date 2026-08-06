La fulminante reacción del Govern balear tras la muerte de 17 migrantes este martes cuando intentaban llegar a las islas en patera (luego se registraron otras dos muertes más, horas más tarde). La presidenta Marga Prohens pidió al Gobierno una actuación urgente para acabar con estas muertes, de las que se cuentan cientos, si no miles, en los últimos años. Lamentablemente, estos 19 fallecidos son los últimos de una lista triste y vergonzante. Se debería haber actuado mucho antes.

Llama la atención

La batalla «hasta el final» que anuncian los vecinos de la Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino contra el proyecto de abrir la discoteca cabaré Lío en el Ibiza Corso Hotel. Así se lo advirtieron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza al finalizar el pleno celebrado este martes.

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Menos cruceros pero más cruceristas. Ibiza recibió el año pasado a 537.951 turistas a bordo de 165 cruceros, un 36% más de visitantes que en 2019, el año previo a la pandemia del coronavirus, cuando se contabilizaron prácticamente los mismos barcos de este tipo de turismo, en concreto 163.