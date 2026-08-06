Irene Francolí ironiza sobre los vertidos en Ibiza: "Nadamos en caca, cada año, cada vez más"

La humorista ibicenca Irene Francolí ha vuelto a utilizar la ironía para denunciar una de las problemáticas que genera indignación entre los residentes de Ibiza: los vertidos de aguas fecales al mar y el deterioro de unas infraestructuras que, según recuerda, no soportan la presión de la temporada turística.

En un nuevo reel publicado en Instagram, Francolí arranca con una frase tan directa como provocadora: "El agua de Ibiza tiene caca. Y no es porque se haya cagado un inglés. Bueno, sí". A partir de ahí, la creadora convierte el último episodio de vertidos en el puerto de Ibiza en una crítica más amplia sobre el modelo turístico, la falta de previsión y la repetición de un problema que, como denuncian desde hace años vecinos, empresarios y todo tipo de asociaciones es, se repite cada año.

"Soy Irene Francolí y esto es la crónica de una muerte turística", dice al comienzo del vídeo, antes de referirse a "un nuevo vertido fecal en el puerto de Ibiza" que se suma a "la larga lista de este año de baños de mierda".

La humorista Irene Francolí ironiza sobre los vertidos fecales en Ibiza. / Captura Instagram

La humorista no evita el tono ácido que caracteriza sus publicaciones. "No es que a una parte de mí no le haga un poco de 'chup chup' el coño ver a los millonarios rodeados de deposiciones, pero en general, por la salud de los habitantes y del mar, está regular", afirma.

"Pasa cada año"

Francolí centra buena parte de su crítica en las causas que, según enumera en el vídeo, están detrás de estos episodios: "Roturas de las redes de saneamientos, roturas de emisarios, red obsoleta y sobrecargada". Pero añade una observación que conecta directamente con la temporada alta: "Qué casualidad que la mierda acostumbramos a comérnosla entre mayo y octubre".

Para la humorista, el problema no puede presentarse como algo inesperado. "¿Es una sorpresa? No, pasa cada año", sostiene. En ese punto, el reel amplía el foco desde el vertido concreto hacia la gestión de la isla durante los meses de mayor presión turística.

La humorista Irene Francolí ironiza sobre los vertidos fecales en Ibiza. / Captura Instagram

"Nosotros ya sabemos que llegará el verano y habrá un día en que los guiris nadarán en una sopa de escherichia coli", ironiza Francolí, en una de las frases más llamativas del vídeo. La comparación continúa con otra referencia cargada de sarcasmo: "Los que sobrevivieron a las olimpiadas de París nadando en el Sena pueden venir aquí a darle un sorbito".

"¿A qué esperan?"

El vídeo plantea una pregunta que funciona como eje de la denuncia: si el problema se repite cada año, por qué no se soluciona. "Me podrías decir que si ya lo saben... ¿no lo pueden arreglar? ¿A qué esperan?", lanza Francolí.

La humorista lleva entonces la crítica hacia la presión sobre las infraestructuras básicas de la isla. "La red de luz no puede más y quieren que venga más gente. No tenemos agua y quieren que venga más gente", enumera.

El mensaje desemboca en una frase que resume el tono del reel y que ya circula entre sus seguidores: "Nadamos en caca, cada año, cada vez más... ¿Y aún tenemos que hacer promoción turística?".

Francolí vincula directamente estos problemas con el volumen de visitantes que recibe la isla. En el vídeo habla de "19 millones de turistas" y asegura que esa presión "colapsa todo lo que nos rodea hasta que todo es literalmente mierda".

Crítica a la desestacionalización

La ibicenca también ironiza sobre la desestacionalización como respuesta a los problemas derivados de la concentración turística. "Pero seguro que eso lo arregla la desestacionalización", apunta al respecto, antes de comparar la situación con Canarias, donde, según asegura, "tienen turismo todo el año y la gente coge infecciones en las playas".

El reel termina con una advertencia marca de la casa: "Y recuerda, hoy en las Islas, mañana en tu casa".