Ascienden a 43 los migrantes interceptados en Ibiza y Formententera este jueves

La Guardia Civil ha interceptado este jueves a 43 migrantes en dos intervenciones registradas en Ibiza y Formentera, según ha informado la delegación del Gobierno en Balears. La primera actuación se ha producido a las 8.20 horas, cuando los agentes han interceptado a 11 personas de origen magrebí en la carretera de ses Salines, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. En el operativo ha intervenido la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep.

Horas después, a las 12.15 horas, se ha procedido a la interceptación de otras 32 personas de origen subsahariano en la línea de costa de la zona de s’Estufador, en la isla de Formentera. En esta segunda intervención han participado efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Emergencia migratoria

Estas llegadas se porducen después de que esta semana la presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamase al Gobierno de España un plan específico para hacer frente a la emergencia migratoria que vive Balears después de que al menos 19 personas hayan muerto tratando de alcanzar el archipiélago, 17 de ellas en una patera que permaneció 15 días a la deriva y dos en otra que naufragó cerca de Cabrera y que ha dejado, además, una decena de desaparecidos.