Tráfico
Ibiza inicia las obras de reasfaltado de la calle Can Sifre tras cambiar el sentido de la de Ca n’Escandell
El Ayuntamiento continuará en septiembre con la calle es Jondal dentro del plan de mejora de la vía pública
El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este jueves 6 de agosto los trabajos de reasfaltado de la calle de Can Sifre, en el antiguo camino de Sant Josep, dentro del Pla de reasfaltats y después de finalizar la mejora del firme y el cambio de sentido de la calle Ca n’Escandell, vial de entrada a este barrio desde la avenida de Sant Josep.
La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, explica en una nota que "los trabajos se llevarán a cabo con la máxima celeridad posible para reducir las molestias a los residentes y usuarios de la vía. La actuación incluye la renovación integral del pavimento asfáltico y el posterior repintado de la señalización horizontal".
Hernández también anuncia que, a partir de septiembre, los trabajos de reasfaltado continuarán en la calle de es Jondal.
Esta actuación forma parte del plan estratégico de mantenimiento y mejora de la vía pública que el Ayuntamiento de Ibiza desarrolla desde 2023 en todos los barrios del municipio. Según informa el Consistorio, con esta nueva fase se habrá actuado en más de 60 calles de la ciudad, con una inversión superior a los 4,5 millones de euros. El Ayuntamiento asegura que este programa es "el mayor Pla de reasfaltats y conservación de calles ejecutado hasta ahora en Ibiza".
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