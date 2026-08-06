El Govern refuerza la vigilancia en Ibiza y Formentera durante el eclipse por tierra y mar

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural desplegará el 12 de agosto en Ibiza y Formentera un dispositivo extraordinario de prevención y vigilancia con motivo del eclipse solar, ante la previsión de una afluencia excepcional de personas a los espacios naturales y de embarcaciones al litoral, en plena época de peligro alto de incendio forestal.

Medios desplegados en Ibiza

En Ibiza, el Institut Balear de la Natura (Ibanat) movilizará a 39 bomberos forestales, de los cuales 13 corresponden al refuerzo extraordinario previsto específicamente para esa jornada. El dispositivo se concentrará especialmente en la zona de Sant Joan.

El Servicio de Agentes de Medio Ambiente contará en Ibiza con cinco agentes, incluidos los efectivos del refuerzo extraordinario, que se distribuirán para intensificar la vigilancia, informar a la ciudadanía y detectar de manera precoz posibles incidencias.

Operativo en Formentera

En Formentera, el Ibanat desplegará a seis bomberos forestales, tres de ellos correspondientes al refuerzo extraordinario. Los efectivos se distribuirán estratégicamente en el centro de la isla para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Asimismo, tres agentes de Medio Ambiente permanecerán desplegados en Formentera durante toda la jornada del 12 de agosto.

Vigilancia del medio marino

En el medio marino, el Servicio de Vigilancia de la Posidonia reforzará especialmente su presencia en la costa oeste de Ibiza, una de las zonas donde se prevé una mayor concentración de embarcaciones. Los equipos desarrollarán una campaña informativa dirigida a los patrones para promover un fondeo respetuoso y evitar daños en las praderas de posidonia, en coordinación con las embarcaciones de Reservas Marinas y Espacios Naturales y con los Agentes de Medio Ambiente.