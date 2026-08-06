Guía para ver las Perseidas, o Lágrimas de San Lorenzo, este agosto en Ibiza

Vuelve la época del año en la que se puede mirar al cielo por la noche, donde las discotecas y los hoteles no perjudiquen a la oscuridad, y ver astros que dejan tras de sí un rastro de iluminación. Las perseidas, también llamadas Lágrimas de San Lorenzo, es una lluvia de meteoros anual y cuyo máximo suele rondar el día 10 de agosto, día de la festividad de San Lorenzo.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este fenómeno astronómico se ve en todo el hemisferio norte, incluidas las Pitiusas, durante el verano. Suelen empezar a verse a partir del 17 de julio y terminan su trayectoria sobre el 24 de agosto, aunque su momento de máxima actividad suele ser entre el 11 y el 13 de agosto. "Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora", informa el IGN, por lo que se debe estar atento a la hora de visualizar el cielo para no perderse las que pasen.

El día más idóneo para verlas

El mejor día para verlas es en la noche después del eclipse total de Sol que se puede ver en Ibiza y Formentera. Desde el IGN detallan que el máximo de las Perseidas "se producirá la noche del 12 al 13 de agosto entre las 4 y las 6 horas de tiempo oficial peninsular, aunque se considera que la actividad puede ser intensa entre las 23 horas del día 12 y las 11 de la mañana del 13". Además, añaden que dado que la luna nueva tendrá lugar la misma tarde del eclipse, el 12 de agosto, este año su observación será especialmente idónea.

Se pueden ver desde cualquier lado, siempre que el cielo esté oscuro, sin presencia de la luna, farolas, edificios iluminados, focos, etcétera, y que no haya obstáculos a la vista como edificios, árboles u otros.

La contaminación lumínica en Ibiza y Formentera. / lightpollutionmap.app

Sobre cuántos meteoros se pueden observar a la hora, el IGN aclara: "En un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa, por ello las predicciones concretas sobre número específico de meteoros dependiendo del día y la hora son difíciles de realizar y suelen estar afectadas de una incertidumbre alta".

Los mejores lugares para presenciarla

Hay varios mapas de contaminación lumínica que muestran qué zonas de Ibiza son las más afectadas por este tipo de contaminación medioambiental. El lightpollutionmap.app muestra las zonas más afectadas de color lila y continúa el gradiente a los colores rojo, naranja y amarillo, en ese orden.

La mitad norte de Ibiza con espacios con menor contaminación lumínica. / lightpollutionmap.app

En Ibiza, solo hay una parte de la isla que tiene un tono verde, un nivel de contaminación menor: la zona norte que comprende desde las Torres d'en Lluc, al noroeste de Sant Mateu, hasta Far de sa Punta Grossa, sobre todo en es Portitxol, la Torre des Molar, la cala es Canaret y cala d'en Serra. Aun así, todo el espacio al norte de Santa Agnés, Sant Mateu, Sant Llorenç, Sant Joan y Cala Mestella también serán buenos puntos de observación.

Algunas zonas que no destacan por ser los mejores espacios, pero sí por su cercanía a espacios más habitados son toda la zona suroeste al pueblo de Sant Josep, incluidas cala Vedella, cala Tarida y es Cubells, el norte de Sant Antoni, donde Can Germà y Cap Gros, toda la zona central de la isla, y al sur y al norte de Santa Eulària: es Canar, Cala Llonga y Cala Nova.

La parte sur de Formentera con una observación más apropiada. / lightpollutionmap.app

En Formentera las zonas más sureñas son las que cuentan con una menor contaminación lumínica. De esta manera, el Pilar de la Mola y el Cap de Babaria son los mejores enclaves para presenciar la lluvia de estrellas, aunque todo el espacio al sur de Sant Francesc y de la playa de Migjorn serán buenos puntos de observación.

Los lugares donde no se verán bien

La mayor parte de las Pitiusas son espacios con una contaminación lumínica destacable. Todo el extremo sur de Ibiza, salvo la costa más cercana a es Vedrà, y la parte más al norte de Formentera serán lugares poco recomendables si se quiere disfrutar de un cielo nocturno estrellado.

La mitad sur de Ibiza donde la observación de las estrellas es más complicada. / lightpollutionmap.app

Las zonas menos apropiadas para su observación son las que envuelven a Vila y el puerto y el aeropuerto de Ibiza. Allá donde tampoco se garantiza una observación apropiada es en los pueblos de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Jordi y las inmediaciones de la capital ibicenca.

La mitad norte de Formentera donde la observación es menos apropiada. / lightpollutionmap.app

En Formentera están especialmente afectados los pueblos de Sant Francesc de Formentera, Sant Ferran de ses Roques y s'Estany Pudent, mientras que el resto de la isla parece un enclave menos afectado.

La ciudad de Vila: el espacio con mayor iluminación. / lightpollutionmap.app

La contaminacion lumínica es más acuciante en las grandes ciudades, incluida Ibiza capital. Allí, la observación será especialmente complicada en todo el espacio que comprende entre Platja d'en Bossa, Blanca Dona y Cap Martinet y esta complicación es extensible a Puig d'en Valls, sa Carroca y ses Salines.