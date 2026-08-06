El Govern prepara una mayor protección para la lagartija de Ibiza y pide que se declare "en peligro de extinción"

La respuesta del Govern a los reproches y las peticiones de la bióloga ibicenca Maria Antònia Cirer con respecto a la lucha contra las serpientes y la protección de la lagartija autóctona no se ha hecho esperar. El día de su publicación en Diario de Ibiza, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural responde que mantendrá el control de los ofidios invasores como "principal prioridad para frenar el declive de la lagartija pitiusa". La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal reconoce a Cirer que la rápida expansión de los ofidios ha agravado «notablemente» el estado de conservación de la especie autóctona.

El departamento autonómico anuncia además a través de una nota que prepara la documentación científica y técnica necesaria para solicitar a la Administración General del Estado que tanto la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) como la lagartija balear (Podarcis lilfordi) pasen de la actual categoría de "vulnerables" a la de "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

En su contestación, firmada por la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres Riera, la conselleria sostiene que existe un amplio consenso científico en que la expansión de las serpientes es la principal amenaza para la supervivencia de la lagartija. Por ello, advierte de que, sin un control eficaz de los depredadores, los refugios, los programas de cría y las demás medidas de recuperación tendrán una eficacia "seriamente limitada".

Una de las serpientes capturadas en los islotes de Ibiza. / José Miguel L. Romero

La Dirección General se compromete, en consecuencia, a seguir destinando "una parte muy importante" de sus medios humanos y materiales al control de las poblaciones de serpientes, de forma simultánea al desarrollo de otras actuaciones de conservación.

Can Marines, "primer refugio de una futura red"

La respuesta institucional recuerda que ya se ha construido el refugio seguro de Can Marines, concebido como una experiencia piloto para comprobar científicamente su diseño y sus protocolos de manejo. El recinto ha sido diseñado por especialistas del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) y su revegetación se ha ejecutado con el asesoramiento de Aina Traveset, investigadora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y especialista en ecología insular.

Según la conselleria, una vez verificada su eficacia, Can Marines se convertirá en el primer elemento de una futura red de refugios seguros, cuyo despliegue dependerá de los resultados obtenidos. La estrategia está supervisada por un grupo de expertos con investigadores del Creaf, la UIB, el Zoo de Barcelona y la Societat Catalana d’Herpetologia, además de técnicos de las administraciones competentes.

El Govern también considera prioritaria la conservación fuera del hábitat natural. El grupo de expertos ha elaborado un protocolo sobre captura, manejo, cría, control sanitario, reproducción y posibles refuerzos de las poblaciones. El programa se ha ampliado con la incorporación de nuevos centros especializados, entre ellos Bioparc, y con la colaboración de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios.

Refugios privados, pero bajo gestión pública

La Dirección General confirma que estudia ampliar en el futuro la red de refugios mediante la participación de propietarios de fincas privadas. Sin embargo, precisa que el manejo de ejemplares amenazados, su seguimiento y su control sanitario deberán continuar en manos de los equipos técnicos de la Administración y bajo la supervisión del grupo de expertos.

La conselleria tampoco acepta conceder una autorización genérica para instalar barreras físicas contra las serpientes. Explica que cualquier refugio o intervención sobre una especie protegida debe vincularse a un lugar concreto, contar con un proyecto técnico, superar la correspondiente evaluación administrativa y obtener, cuando proceda, las autorizaciones previstas por la normativa.

Pese a esta limitación, el Govern considera "absolutamente imprescindible" la participación ciudadana en la detección de serpientes invasoras, la cesión voluntaria de terrenos, la sensibilización ambiental, el seguimiento de poblaciones y los proyectos de ciencia ciudadana.

La Dirección General agradece la trayectoria de Cirer y le pide que continúe colaborando en la divulgación de la necesidad de reforzar el control de los ofidios y proteger la lagartija pitiusa. La institución concluye que la conservación de la especie solo será posible mediante la suma de esfuerzos entre las administraciones, la comunidad científica y la ciudadanía.