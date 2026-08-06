El Govern fulmina a la jefa de Costas en Baleares por su gestión en las concesiones de hamacas de Formentera
Maria Joaquina Ferrer Matas será cesada este viernes tras una fuerte polémica con el Consell de la isla pitiüsa por la falta de servicios en las playas en plena temporada
Incendio en Costas en Baleares. La directora general de Costas y Litoral del Govern, Maria Joaquina Ferrer Matas, será cesada este viernes. El motivo, su mala gestión gestión en las concesiones de hamacas de Formentera.
En plena temporada turística, muchas playas carecen de autorización para la instalación de hamacas y sombrillas. El retraso se atribuye a la jefa de Costas, que habría hecho una interpretación muy rígida de la ley.
Las tensiones entre el Consell de Formentera y la directora general están a la orden del día, y las quejas hacia el Consolat eran constantes. Finalmente, se ha optado por prescindir de Matas.
La directora general se ha hecho conocida esta legislatura por protagonizar un intento de ser sobornada. Hace unos meses, fue detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas. El acusado, según la investigación, se presentó en el despacho de Ferrer tras los problemas surgidos con los permisos para poner en marcha un negocio de excursiones turísticas, y le dejó una caja de bombones, que contenía en realidad el dinero en billetes.
El cese fulminante ahora de Ferrer no tiene que ver con este capítulo, sino exclusivamente las quejas por su gestión en la crisis de las hamacas y sombrillas en Formentera.
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Fuente: Diario de Mallorca
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