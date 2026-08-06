El talento femenino toma el escenario de las Festes de la Terra en Ibiza con un festival gratuito

El Eivissa Dona Festival celebrará este domingo 9 de agosto, de 19 a 0 horas, una nueva edición en el parque Reina Sofia dentro de la programación oficial de las Festes de la Terra 2026. La iniciativa, organizada por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, reunirá a cuatro artistas vinculadas a la isla y tendrá entrada gratuita.

El programa contará con las actuaciones de Ms Mtnez, a las 19 horas; Tania Moon, a las 20 horas; Jessica Ros, a las 21.30 horas, y Eli Rojas & Gigi Rojas, a las 22.30 horas, en una tarde y noche de conciertos dedicados al talento femenino.

"Las Festes de la Terra son el mejor escaparate de nuestra ciudad y también una oportunidad para transmitir los valores que queremos que nos representen. Con el Eivissa Dona Festival queremos poner en valor el enorme talento de las mujeres artistas de nuestra isla y demostrar que la igualdad también se construye desde la cultura, dando visibilidad, creando referentes y ofreciendo espacios donde todo el mundo pueda disfrutar de la música en un ambiente de respeto e igualdad", ha manifestado la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado.

Eivissa Dona Festival se celebra este 9 de agosto en el parque Reina Sofía. / Ayuntamiento de Ibiza

Antes del inicio de las actuaciones se proyectará un vídeo de bienvenida de la dj internacional B Jones, grabado especialmente para inaugurar el festival y transmitir un mensaje de apoyo al talento femenino y a los valores que representa la cita.

El festival también se retransmitirá en directo a través de Ibiza Sonica, con el objetivo, según explica el Ayuntamiento, de ampliar el alcance de la música y del mensaje de igualdad y dar una mayor proyección a las artistas participantes.

La concejalía de Igualdad instalará además un Punto Seguro en el Parc Reina Sofia, que estará operativo desde las 19.30 horas y durante toda la celebración del festival. Este espacio ofrecerá información, asesoramiento y atención ante cualquier situación de acoso o violencia sexual, además de desarrollar acciones de sensibilización para promover unas fiestas basadas en el respeto, la convivencia y la igualdad.

El Eivissa Dona Festival está organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza dentro de la programación oficial de las Festes de la Terra 2026 y cuenta con la financiación del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Institut Balear de la Dona (Ibdona) y de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear.