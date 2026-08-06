El exalcalde de Llucmajor Joan Jaume, nuevo jefe de Costas de Baleares

El PP balear no se la quiere jugar de nuevo en un tema tan sensible como Costas, y apuesta por un veterano para ir a tiro seguro. El exalcalde de Llucmajor Joan Jaume será el nuevo jefe de Costas de Baleares tras el cese fulminante de la directora general, Maria Joaquina Ferrer. Jaume estuvo al frente del Ayuntamiento llucmajorer de 2008 hasta 2015, su perfil municipalista ha sido clave para la elección.

Jaume será nombrado en el Consell de Govern de este viernes. Tiene como encargo prioritario solucionar la grave crisis generada en Formentera por el retraso en la autorización de la explotación de hamacas y sombrillas en varias playas y zonas costeras de la isla pitiüsa.

Como exalcalde de un municipio de peso en Mallorca, el Govern entiende que Joan Jaume tiene la experiencia suficiente en gestión administrativa y en contratación, de manera que agilice cuanto antes los procedimientos y se puedan otorgar las concesiones necesarias para dotar de servicios las playas de Formentera que en plena temporada carecen de ellos.

Joan Jaume, un político disciplinado siempre a las órdenes del PP, prevé impulsar este asunto de modo urgente, con el Consolat vigilante tras las numerosas quejas recibidas por parte del sector turístico y del Consell de Formentera por las formas y gestión de su antecesora.

Por su parte, Maria Joaquina Ferrer se ha despedido esta mañana de los funcionarios y demás personal de su dirección general, y se marcha contrariada con su destitución. El exalcalde de Llucmajor tiene ahora la papeleta de reconducir las aguas en Formentera.