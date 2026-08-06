Una depuradora de quita y pon como solución provisional en Portinatx

Tras más de una década de quebraderos de cabeza y de sucesivas correcciones a proyectos que no llegaban a fructificar, la vieja depuradora de Portinatx está más cerca de llegar a su fin. Esta estación, completamente obsoleta, fue un proyecto experimental de 1997 que incumple los estándares medioambientales de la Unión Euroepa y vierte al mar aguas con un tratamiento deficiente.

La solución al saneamiento de este núcleo turístico depende ahora de una instalación provisional, para la que el Ayuntamiento de Sant Joan invierte 2,24 millones de euros, hasta que el Govern balear construya una depuradora definitiva. Una vez ajudicada su instalación, se estima que la futura depuradora móvil, que acaba de salir a concurso, tarde unos siete meses en estar lista y que esté operativa durante unos dos años.

La principal mejora que va a suponer la estación provisional es bien básica: está dimensionada para tratar hasta 1.200 metros cúbicos diarios de aguas residuales, suficiente para absorber los aumentos de caudal que sufre Portinatx en plena temporada turística. Así, se prevé que esta planta reciba tan solo unos 257 metros cúbicos en temporada baja, frente a los 1.175 que absorberá en pleno verano. De cara a fomentar el ahorro energético, durante el invierno solamente estará en marcha una de las dos unidades independientes de depuración, de 600 metros cúbicos cada una, que conforman la instalación.

Ambas dispondrán de sistemas de pretratamiento, decantación, tratamiento biológico para descomponer la materia orgánica, depósitos de regulación y de fangos y desodorización por carbón activo. Según la memoria del proyecto, este sistema garantiza unos rendimientos superiores al 95% en la eliminación de los restos orgánicos y los sólidos en suspensión.

Montaje por módulos

La depuradora se construirá fuera de la isla y llegará a Ibiza dividida en módulos y dentro de contenedores. Los trabajos sobre el terreno prácticamente se limitarán a ensamblarlos. Una vez concluida su misión, se desmontará y podría reutilizarse, si fuera necesario. Eso sí, este último paso llegará después de que el Govern balear cumpla con su compromiso de hacerse cargo de la depuradora definitiva, que se levantará en el mismo terreno que ocupa la vieja estación.

En cambio, la planta provisional se instalará a la entrada del núcleo urbano de Portinatx, aunque no en el lugar que preveía inicialmente el Ayuntamiento. En febrero de 2024, este diario informaba de que Sant Joan había llegado a un acuerdo con el propietario de un terreno junto al antiguo parque acuático, a escasos metros de la zona verde y del centro cívico que también proyecta la Administración municipal.

Esta ubicación, tan cercana a la playa, generó el recelo de los vecinos y llegó a debatirse en el pleno municipal a raíz de una moción de Sa Veu des Poble, en la que se pedían alternativas menos conflictivas. Sin embargo, un informe de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern acabó descartando la parcela propuesta por el Ayuntamiento, ya que se encuentra en zona de servidumbre de protección de Costas en suelo rústico, según consta en la documentación del expediente.

Finalmente, el Ayuntamiento presentó el pasado mes de marzo una parcela de 1.842 metros cuadrados al otro lado de la carretera de Portinatx, que recibió el visto bueno de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern. Se trata de un terreno municipal detrás de los Apartamentos Granada (los primeros que se encuentran al llegar al núcleo de Portinatx) y separado de estos por el carrer de ses Formigues. Este solar ahora está cubierto por el bosque, pero se trata de un suelo urbano clasificado como equipamiento comunitario municipal diverso.

Pesadilla burocrática

Para encarrilar el problema de saneamiento de Portinatx, ahora con una solución a la vista gracias a esta licitación de la planta provisional, Sant Joan ha tenido que hacer frente a un auténtico quebradero de cabeza burocrático.

El Ayuntamiento diseñó el proyecto para una nueva depuradora en 2015, cuya financiación se incluyó dentro de los proyectos del Impuesto de Turismo Sostenible de 2018. Su tramitación se fue dilatando y no obtuvo la pertinente declaración de impacto ambiental hasta 2021. Sin embargo, tras el paso de tantos años, el diseño del proyecto tuvo que adecuarse a los cambios en la normativa medioambiental.

Una de las anomalías que ha complicado todo el proceso es que la vieja depuradora de Portinatx es de titularidad municipal. En cambio, la gran mayoría de las que existen en Balears están gestionadas por el Govern balear, mediante convenios con los municipios, a través de la empresa pública Abaqua. De ahí que fuera la propia Administración municipal de Sant Joan, con los escasos recursos con los que cuenta, la que se hiciera cargo de este proyecto.

El Ayuntamiento llegó a convocar un concurso público, en dos ocasiones, para que una empresa de ingeniería se hiciera cargo de adaptar el proyecto, pero en ambos casos quedó desierto. Finalmente, Sant Joan pidió el amparo de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. Así, a finales de 2023 se cerró el acuerdo por el que el Govern se hacía cargo de redactar un nuevo proyecto y de ejecutar las futuras obras, mientras que Sant Joan debía aportar una planta que diera solución al saneamiento de Portinatx durante ese intervalo.