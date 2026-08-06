Seis heridos leves tras el choque de un camión de la recogida de basura contra un autobús en Ibiza

Un camión del servicio de recogida de basuras del municipio de Ibiza ha chocado este jueves al mediodía contra un autobús de la línea U4, que conecta Ibiza con Platja d’en Bossa. El accidente se ha producido a las 14.50 horas en la avenida de Sant Josep, a la altura de la parada 269, ubicada frente al McDonald’s, en el número 1 de la avenida de Sant Jordi.

El autobús se encontraba en la parada cargando pasajeros cuando el camión de la basura, al parecer por un error en el cálculo del espacio de la avenida, le ha golpeado en el lateral trasero, según la información facilitada por la empresa.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ibiza y dos ambulancias. Según la valoración realizada por el conductor del autobús a la propia empresa, cuatro usuarios han resultado heridos de carácter leve. Los afectados han sido atendidos en el lugar y trasladados posteriormente a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, desde donde han informado que fueron seis los heridos. Uno de ellos era menor, según informó la empresa de transporte.

Una imagen del autobús siniestrado y el camión de la basura. / N.G.

Vehículo sustituido tras el accidente

Tras la colisión, varios restos de los vehículos han quedado sobre la calzada y el autobús ha permanecido detenido en uno de los carriles de la avenida de Sant Josep. La empresa ha informado de que el vehículo afectado ha sido sustituido por otro, que ha retomado el servicio de la línea.