Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Sucesos

Seis heridos leves tras el choque de un camión de la recogida de basura contra un autobús en Ibiza

El autobús de la línea U4 estaba cargando pasajeros en una parada cuando fue golpeado en el lateral trasero

La Policía Local y dos ambulancias acudieron al lugar del siniestro.

La Policía Local y dos ambulancias acudieron al lugar del siniestro. / N.G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nuria García Macias

Verónica Carmona

Ibiza

Un camión del servicio de recogida de basuras del municipio de Ibiza ha chocado este jueves al mediodía contra un autobús de la línea U4, que conecta Ibiza con Platja d’en Bossa. El accidente se ha producido a las 14.50 horas en la avenida de Sant Josep, a la altura de la parada 269, ubicada frente al McDonald’s, en el número 1 de la avenida de Sant Jordi.

El autobús se encontraba en la parada cargando pasajeros cuando el camión de la basura, al parecer por un error en el cálculo del espacio de la avenida, le ha golpeado en el lateral trasero, según la información facilitada por la empresa.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ibiza y dos ambulancias. Según la valoración realizada por el conductor del autobús a la propia empresa, cuatro usuarios han resultado heridos de carácter leve. Los afectados han sido atendidos en el lugar y trasladados posteriormente a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, desde donde han informado que fueron seis los heridos. Uno de ellos era menor, según informó la empresa de transporte.

Noticias relacionadas y más

Una imagen del autobús sinistrado y el camión de la basura.

Una imagen del autobús siniestrado y el camión de la basura. / N.G.

Vehículo sustituido tras el accidente

Tras la colisión, varios restos de los vehículos han quedado sobre la calzada y el autobús ha permanecido detenido en uno de los carriles de la avenida de Sant Josep. La empresa ha informado de que el vehículo afectado ha sido sustituido por otro, que ha retomado el servicio de la línea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  3. Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
  4. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  5. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
  6. Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera
  7. Cortes de tráfico por el eclipse en Sant Josep: 'Solo podrán acceder residentes y personas con causa justificada
  8. Horas claves para encontrar al vecino de Sant Joan tras cuatro días de búsqueda

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

La planta de Tirme ya comienza a incinerar los residuos acumulados procedentes de Ibiza

La planta de Tirme ya comienza a incinerar los residuos acumulados procedentes de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

"Son dos minutos, no te vuelvas loco": la Policía de Sant Josep tira de humor para lanzar sus recomendaciones durante el eclipse

"Son dos minutos, no te vuelvas loco": la Policía de Sant Josep tira de humor para lanzar sus recomendaciones durante el eclipse

Ibiza y Formentera mejoran la ocupación hotelera en julio y superan los datos del año pasado

Ibiza y Formentera mejoran la ocupación hotelera en julio y superan los datos del año pasado

Acoustic Springsteen lleva ‘The River’ hasta la puesta de sol de Ibiza

Acoustic Springsteen lleva ‘The River’ hasta la puesta de sol de Ibiza

Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras

Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras
Tracking Pixel Contents