Sucesos
Un camión de la basura choca contra un autobús de línea en Ibiza
Ambulancia y Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro
Un camión de la basura del servicio de recogida del municipio de Ibiza ha chocado este jueves al mediodía, poco antes de las 15 horas, contra un autobús de línea regular. El accidente se ha producido en la avenida de Sant Josep, en dirección a Vila, a la altura de la rotonda de entrada al barrio de ses Figueretes, donde confluyen las avenidas de España y de la Paz.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ibiza y una ambulancia del 061. Varios restos de los vehículos han quedado sobre la calzada tras la colisión, como puede verse en la imagen que acompaña a esta información. El bus se ha quedado parado en uno de los dos carriles de la avenida de Sant Josep.
Por el momento se desconoce si el accidente ha causado heridos, así como las circunstancias en las que se ha producido. (Ampliación)
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