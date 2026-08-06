La banda 'Esta me la sé' aterrizará en las Festes de la Terra con un formato "nuevo y único en Ibiza" y algunas sorpresas

El próximo sábado 8 de agosto a las 24 horas se verá en el cielo el colorido espectáculo de fuegos artificiales que cada año se repite en el puerto de Ibiza y que es tradición en la isla ir a ver con amigos y familia, como parte del programa de las Festes de la Terra. Sin embargo, los fuegos no son el fin de la fiesta: quince minutos más tarde dará inicio en el parque Reina Sofía el concierto de la banda Esta me la sé, que cuenta con un formato "nuevo y único aquí en la isla", según anuncia el cantante, Carlos Escandell.

Explica que se trata de un formato orquesta de verbena y contará con un acompañamiento de instrumentos de viento: "Nos acompaña una pequeña big band de tres vientos que tiene trompeta, trombón y saxo". Además, habrá también un violinista. Estas cuatro incorporaciones se subirán al escenario con el resto de la banda base: "Somos unos diez músicos encima del escenario", comenta Escandell.

El repertorio

Este formato orquesta es el "único que hay ahora mismo en la isla" por el estilo y la distribución con la que cuentan, comenta el cantante. La música que sonará en este concierto será del año 2000 hasta hoy: "Llevamos más de tres años actuando. Cada año vamos renovando el repertorio, y ya estamos con el nuevo de este año", que consiste en canciones actuales y tan populares ahora mismo como 'Superestrella' de Aitana, con la que se celebraron las victorias de España hasta coronarse campeona en el mundial de fútbol, o 'La morocha'.

"También hemos hecho un mix de Bad Bunny y hemos cogido canciones más actuales dentro del panorama musical de ahora, sumándose a todas las canciones míticas que hacemos del 2000 hasta hoy, como Melendi, el Canto del Loco, la Oreja de Van Gogh, Pereza... Los grupos míticos de la época", cuenta Escandell.

La duración del espectáculo será de alrededor de dos horas, y según el cantante, tendrán que ser puntuales al acabar debido a las horas: "Como empezamos a las doce, creo que tenemos permiso hasta las dos. Intentaremos apurar porque es verdad que llevamos mucho contenido y mucha música, e iremos a piñón para hacer las máximas canciones posibles. Como al final somos toda la orquesta, queremos poder lucir y hacer todo el show". Afirma que aparte de cantar, también hay "otras sorpresas".

"Queremos que la gente aproveche la oportunidad de venir a disfrutar un concierto único de verbena con una orquesta, que es verdad que en la isla somos únicos y vamos en un formato muy bonito, atractivo y llamativo, con ganas de bailar, de cantar, de animarse y de darlo todo. El día siguiente es domingo y se puede descansar, así que a pesar de que sea tarde, pedimos que se anime la gente, estaremos en el parque Reina Sofía. El escenario es maravilloso, la puesta en escena va a ser increíble y vamos con muchas ganas y mucha ilusión de que la gente venga y pueda disfrutar", concluye Escandell.