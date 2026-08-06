Alerta amarilla en Ibiza y Formentera este sábado por temperaturas de hasta 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera para este sábado, 8 de agosto, por altas temperaturas coincidiendo con la festividad de Sant Ciriac. El aviso estará vigente entre las 12 y las 19.59 horas y prevé máximas de hasta 36 grados en las Pitiusas. Según la información de la Aemet, el aviso tiene un nivel de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La alerta afecta al conjunto de Ibiza y Formentera durante las horas centrales del día.

El episodio de calor llega en un contexto de temperaturas muy elevadas también en el mar. A falta de confirmación oficial definitiva, este miércoles se habría batido el récord absoluto de temperatura superficial del agua del mar medida en la boya de Dragonera, de Puertos del Estado, con 33,02 grados. Además, los análisis con datos de satélite de Copernicus Marine apuntan a anomalías de alrededor de dos grados por encima de lo habitual en torno al archipiélago balear.

El tiempo el fin de semana

El fin de semana estará marcado por el tiempo estable, el predominio del sol y la ausencia de precipitaciones. La previsión para este jueves apunta a cielos poco nubosos, con temperaturas entre los 24 y los 32 grados y una probabilidad de lluvia muy baja, del 5% en la primera mitad del día y del 0% después.

Para este viernes, la Aemet prevé una jornada soleada, con temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 33. La probabilidad de precipitación será del 0% durante todo el día y el índice ultravioleta máximo será de 8.

El sábado, día del aviso amarillo, se espera una jornada muy calurosa, con cielos despejados o poco nubosos, mínimas de 25 grados y máximas de 33 en la previsión general, aunque la Aemet advierte de que localmente se podrán alcanzar los 36 grados. El viento soplará del sureste, con velocidades de unos 15 kilómetros por hora, y el índice ultravioleta subirá hasta 9.

El domingo continuará el ambiente plenamente veraniego, con sol durante toda la jornada y temperaturas entre los 24 y los 34 grados. Tampoco se esperan lluvias y el índice ultravioleta máximo se mantendrá en 9, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día.