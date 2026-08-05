Wilbur llena la noche de humor y acrobacias

El Ibiza Comedy Club trae a las Festes de la Terra a una de las caras televisivas más reconocibles del verano: Wilbur. Conocido por sus acrobacias imposibles en el Grand Prix, el programa de RTVE en el que participa semanalmente, este peculiar personaje protagonizará la noche del 7 de agosto en Ibiza con su show ‘Piensa en Wilbur’, que ya representó hace unos meses en Santa Eulària. Una velada de humor con un espectáculo «brutalmente tierno», según indica la organización, en la que el riesgo estará muy presente. La cita comenzará a las diez de la noche.