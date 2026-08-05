CCOO denuncia el colapso de la planta incineradora de Tirme: "La basura de Ibiza la están metiendo en una nave"

Comisiones Obreras Hábitat ha denunciado este miércoles la "situación límite" en la que se encuentra la planta incineradora de Tirme, en Son Reus, Mallorca, apenas tres semanas después de que comenzara la prueba piloto de traslado para el envío de basura de Ibiza a estas instalaciones de Mallorca, un proyecto complejo que requirió el acuerdo de los consells de las dos islas.

Según un representante de este sindicato, los dos fosos en los que se acumula la basura antes de su incineración están "desbordados" con la basura que genera Mallorca en temporada alta. Según CCOO Hábitat, la basura que se envía desde Ibiza se está almacenando momentáneamente en una nave del complejo industrial porque la planta no tiene capacidad para incinerar al ritmo que debería.

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Peligro para los trabajadores

Además, desde el sindicato advierten de que la saturación de la planta está generando situaciones de peligrosidad. Los fosos, una vez desbordados, rezuman líquidos aceitosos que se extienden por el suelo de la planta incineradora, con el peligro de resbalón que supone tanto para los operarios como para los camiones de basura que han de descargar allí los residuos.

"Los hornos están llenos y se han roto una o dos calderas", advierten desde el sindicato. Aseguran que, durante el inicio del plan piloto, varias calderas han sufrido averías. Según el sindicato, estas averías son recurrentes y vuelven a surgir tras los arreglos. "Son instalaciones muy viejas", explican desde CCOO Hábitat, y advierten de que las instalaciones habían presentado problemas en el pasado por emisiones de ceniza a la atmósfera.

Interior de uno de los fosos de la planta incineradora de Tirme / Redacción Ibiza

La planta recibe 134 toneladas de basura al día de Ibiza

Desde el inicio del plan piloto el pasado 16 de julio, Ibiza ha estado enviando una media de 134 toneladas de basura al día. En las tres semanas que lleva en marcha el plan piloto, podrían haber llegado hasta Mallorca alrededor de 2.800 toneladas de basura. Para su envío, los residuos se compactan y se empaquetan en balas con un recubrimiento plástico y posteriormente se tratan con un producto especial para evitar malos olores y la acumulación de insectos.

Aun así, no ha trascendido si la basura que proviene desde Ibiza y que se está almacenando en una nave por la saturación de la planta incineradora se encuentra en un recinto refrigerado, o si se han tomado medidas de seguridad para evitar la putrefacción de los residuos o las plagas, apuntan desde el sindicato.

Basura acumulada en la planta incineradora de Tirme / Redacción Ibiza

"Como no les da, lo que hacen los pulpistas [operarios de la planta incineradora] es almacenar los residuos porque la maquinaria no tiene tiempo de quemarlo todo. Nosotros anunciamos hace tiempo que estas instalaciones no están en condiciones", aseguró el representante sindical, y añadió: "Esas estructuras no están para absorber toda la basura de Ibiza, ojalá la pudieran absorber".

Denuncias ante la Inspección de Trabajo

Desde el sindicato advierten de que, si la situación no cambia, presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la peligrosidad que aseguran supone para los trabajadores esta situación en la planta de Tirme, "porque si hay un accidente ya sabremos quién es el responsable", advierten.

El pasado 16 de julio, durante la presentación del plan piloto de traslado de basuras, el conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, hizo hincapié en la capacidad de la planta de Tirme para absorber la basura de Ibiza. Cifró los residuos de Ibiza en unas 3.500 toneladas de residuos al mes y aseguró que la planta incineradora funcionaba, antes del plan piloto, al 70% de su capacidad. "En Tirme quemamos 50.000 toneladas cada mes. 700.000 toneladas al año. Lo que viene de Ibiza es lo que Mallorca produce en el mes de febrero", declaró entonces.

El conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, junto al conseller del Departamento de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló, durante la presentación del plan piloto, el pasado 16 de julio en Ca na Putxa. / Toni Escobar / Toni Escobar

Desde CCOO Hábitat matizan al conseller y consideran que la basura de Ibiza, que se está acumulando en una nave, probablemente podrá comenzar a quemarse en "septiembre u octubre", cuando finalice la temporada alta en Mallorca y la planta empiece a recibir menos residuos. Por su parte, el conseller ibicenco del Departamento de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló, ya advirtió durante la presentación del plan piloto que es posible que surjan contratiempos durante la ejecución del plan y que serían corregidos a medida que surgieran.

Desde el Consell de Ibiza se limitan a comentar que la UTE Giref, responsable del vertedero de Ca na Putxa, "nos certifica que Tirme ha valorizado equis kilos y en base a un contrato con una tarifa fijada nos emite una factura. Esa es toda la relación que podemos tener".