Tanit reconstruye la memoria de Ibiza en Sa Peixateria

La figura ancestral de la diosa Tanit protagoniza en Sa Peixateria la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla – Memòria Material d’Ibiza’, una propuesta del artista y diseñador Rodrigo Martins, conocido profesionalmente como El Industrial, que explora la identidad de la isla a través de sus paisajes, oficios, tradiciones y recuerdos.

Materiales y técnicas diferentes en cada una de las imágenes de Tanit.

La muestra, inaugurada el pasado 31 de julio, parte de una única escultura modelada en barro. A partir de esa figura original, Martins creó un molde con el que reprodujo sucesivamente la imagen de la diosa, aunque cada pieza fue intervenida con materiales y técnicas diferentes. El resultado es una colección en la que ninguna obra es igual a otra, pese a compartir una misma forma.

Una exposición de Rodrigo Martins, conocido como ‘El Industrial’. / Vicent Marí

La sal, la cal, la arena, el hierro oxidado, la madera de sabina, el esparto, el papel y la terracota se convierten en vehículos de la memoria de Ibiza. Buena parte de estos materiales son reciclados, una elección que conecta con la trayectoria del artista y con su interés por la sostenibilidad, la transformación de la materia y el patrimonio cultural.

El visitante puede poner una vela en la obra con la que más ha conectado.

Entorno de Sa Peixateria el día de la inauguración de la exposición.

Arte que homenajea a la isla

Obras como ‘Es Broll’, ‘Sa Cala’, ‘La Marina’, ‘Sa Pedrera’, ‘Salinera’, ‘Fusta’ o ‘Vila’ evocan lugares, trabajos tradicionales y elementos de la cultura pitiusa. La sal remite a los estanques y al oficio salinero; la sabina, a los bosques y a la arquitectura tradicional, mientras que la cal, la arena y la terracota conectan con los colores y las texturas del paisaje insular.

«Bienvenidos. Estad muy atentos al realizar el recorrido y, cuando acabéis, podéis poner una vela en la obra con la que más hayáis conectado y pedir un deseo», expresa la recepcionista a la llegada, anticipando el carácter espiritual de la muestra. La iluminación, la música ambiental y la escenografía aportan una atmósfera que envuelve al visitante.

La propuesta incorpora además textos, códigos QR y espacios de participación para que el público pueda aportar recuerdos y reflexiones relacionados con Ibiza. De esta forma, la muestra se concibe como un archivo vivo que continúa creciendo con las experiencias de sus visitantes.

Noticias relacionadas

La exposición podrá visitarse en Sa Peixateria hasta el 11 de agosto, de 20 a 23 horas, con entrada libre y gratuita.