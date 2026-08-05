Especial Festes de la Terra | Exposición
Tanit reconstruye la memoria de Ibiza en Sa Peixateria
La exposición de Rodrigo Martins reúne esculturas elaboradas con diferentes materiales
La figura ancestral de la diosa Tanit protagoniza en Sa Peixateria la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla – Memòria Material d’Ibiza’, una propuesta del artista y diseñador Rodrigo Martins, conocido profesionalmente como El Industrial, que explora la identidad de la isla a través de sus paisajes, oficios, tradiciones y recuerdos.
La muestra, inaugurada el pasado 31 de julio, parte de una única escultura modelada en barro. A partir de esa figura original, Martins creó un molde con el que reprodujo sucesivamente la imagen de la diosa, aunque cada pieza fue intervenida con materiales y técnicas diferentes. El resultado es una colección en la que ninguna obra es igual a otra, pese a compartir una misma forma.
La sal, la cal, la arena, el hierro oxidado, la madera de sabina, el esparto, el papel y la terracota se convierten en vehículos de la memoria de Ibiza. Buena parte de estos materiales son reciclados, una elección que conecta con la trayectoria del artista y con su interés por la sostenibilidad, la transformación de la materia y el patrimonio cultural.
Arte que homenajea a la isla
Obras como ‘Es Broll’, ‘Sa Cala’, ‘La Marina’, ‘Sa Pedrera’, ‘Salinera’, ‘Fusta’ o ‘Vila’ evocan lugares, trabajos tradicionales y elementos de la cultura pitiusa. La sal remite a los estanques y al oficio salinero; la sabina, a los bosques y a la arquitectura tradicional, mientras que la cal, la arena y la terracota conectan con los colores y las texturas del paisaje insular.
«Bienvenidos. Estad muy atentos al realizar el recorrido y, cuando acabéis, podéis poner una vela en la obra con la que más hayáis conectado y pedir un deseo», expresa la recepcionista a la llegada, anticipando el carácter espiritual de la muestra. La iluminación, la música ambiental y la escenografía aportan una atmósfera que envuelve al visitante.
La propuesta incorpora además textos, códigos QR y espacios de participación para que el público pueda aportar recuerdos y reflexiones relacionados con Ibiza. De esta forma, la muestra se concibe como un archivo vivo que continúa creciendo con las experiencias de sus visitantes.
La exposición podrá visitarse en Sa Peixateria hasta el 11 de agosto, de 20 a 23 horas, con entrada libre y gratuita.
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