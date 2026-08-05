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Seis trabajadores de Santa Eulària se convierten en funcionarios de carrera
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Seis trabajadores del Ayuntamiento de Santa Eulària tomaron posesión este martes 4 de agosto como funcionarios de carrera tras superar su periodo de prácticas. Se trata de dos técnicos de Administración General (TAG) y cuatro auxiliares administrativos. La alcaldesa, Carmen Ferrer, les felicitó por esta nueva etapa profesional.
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