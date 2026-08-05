Sant Ciriac llena Ibiza de tradición, música y fuegos artificiales

Ibiza celebra este sábado 8 de agosto la segunda fecha señalada de las Festes de la Terra, para conmemorar principalmente la conquista catalana de la isla en 1235. Una jornada dedicada a Sant Ciriac que combinará los actos institucionales y tradicionales con propuestas familiares, conciertos, deporte y el esperado castillo de fuegos artificiales.

‘Sa berenada’, una de las citas familiares más arraigadas de las fiestas. | | TONI ESCOBAR

La programación comenzará a las 10 horas en la plaza de la Catedral, con un concierto de la Banda de Música Ciutat d’Ibiza. Media hora después se celebrará la misa institucional en la Catedral de Santa María, donde se cantará el Te Deum. La cita religiosa irá seguida de la tradicional procesión por la capilla de Sant Ciriac, el monumento a Guillem de Montgrí, donde se realizará una ofrenda floral, y la parroquia de San Pedro.

Imagen de los fuegos artificiales del año pasado. / TONI ESCOBAR

Los actos solemnes continuarán a las 12.15 horas con el homenaje a Guillem de Montgrí, junto al monumento dedicado al conquistador. A continuación, la Federación de Colles de Ball de Ibiza ofrecerá una exhibición de baile tradicional. El programa institucional de la mañana concluirá a las 13.30 horas con el discurso del presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí.

Una tarde para disfrutar en familia

Por la tarde, el Puig des Molins volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de familias ibicencas y residentes en el marco de las Festes de la Terra. A partir de las 18 horas comenzará la celebración de sa berenada popular, una de las tradiciones más arraigadas del programa, que se desarrollará hasta las 21 horas.

Durante la jornada, como cada año, habrá talleres infantiles, tiro con arco, elaboración de farolillos y varios juegos tradicionales para toda la familia. Por supuesto, no faltarán la gran paella popular ni la sandía, que podrán disfrutar todos los asistentes. La jornada contará también con la actuación de la Banda del Cristo del Gran Poder.

Quienes prefieran un plan diferente, también a las 18 horas pueden asistir a la fiesta Original Pirates Parties, «un encuentro en el que la música electrónica y la cultura urbana se unen para celebrar la esencia más libre, creativa y auténtica de Ibiza», apuntan desde la organización. El evento, que tendrá lugar en la plaza del Parque, se prolongará hasta las 23.30 horas y contará con la participación de Mucho Muchacho.

El deporte también tendrá su espacio en la tarde del 8 de agosto, con otra cita habitual en el programa. A las 20 horas, el estadio de Can Misses acogerá el partido de fútbol de las Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza.

Y quienes quieran sumergirse en una experiencia cultural, entre las 20 y las 23 horas podrán visitar en el centro polivalente de Sa Peixateria la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, del artista Rodrigo Martins.

Música y pólvora para cerrar la jornada

La noche comenzará a las 21 horas en el parque Reina Sofía con el concierto del grupo Endèmics. El momento más esperado llegará a medianoche, cuando el cielo del puerto de Ibiza se ilumine con el gran castillo de fuegos artificiales de Sant Ciriac, uno de los momentos más esperados del programa.

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La fiesta continuará después de la pólvora. A partir de las 00.20 horas, el grupo Esta Me La Sé ofrecerá un concierto en el parque Reina Sofía, donde pondrá música al cierre de la jornada hasta las 2 de la madrugada.