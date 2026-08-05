Ibiza vivió el pasado sábado una cita inédita con la danza. El parque Reina Sofía acogió la Gala de las Estrellas, un espectáculo que reunió por primera vez en la isla a destacados artistas del Royal Ballet de Londres, una de las instituciones más reconocidas del ballet internacional.

El Royal Ballet de Londres bajo las estrellas de Ibiza

Al frente de la dirección artística estuvo el ibicenco José Carayol, antiguo alumno del Estudio Capricorn de Vila. Una lesión le obligó a abandonar los escenarios con poco más de 20 años y a orientar su carrera hacia la enseñanza y la dirección. Tras trabajar en distintos países y dirigir la compañía júnior de The Joffrey Ballet de Chicago, se incorporó en 2021 a la Royal Ballet School. Allí fue jefe de estudios artísticos y asistente del director artístico, además del primer español en asumir esa responsabilidad.

Grandes figuras de la danza

La gala contó con los bailarines principales Sarah Lamb, Alice Mariani, David Donnelly y Gareth Haw. También participaron los solistas Katharina Nikelski, Ella Newton-Severgnini, Harrison Lee y Aitor Arrieta; todos ellos intérpretes vinculados a la élite internacional.

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La presencia de este elenco en Ibiza dio a la cita un carácter excepcional y convirtió el parque Reina Sofía en un escaparate del ballet internacional. Para Carayol, que ha defendido el talento español y la necesidad de acercar la danza a nuevos públicos, la gala supuso además un regreso a su isla. Su dirección conectó la experiencia adquirida en algunos de los principales centros del mundo con el lugar donde comenzó su relación con la danza.