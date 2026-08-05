Prohens exige un plan específico para Balears tras la muerte de 19 migrantes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamó ayer al Gobierno de España un plan específico para hacer frente a la emergencia migratoria que vive Balears después de que al menos 19 personas hayan muerto tratando de alcanzar el archipiélago, 17 de ellas en una patera que permaneció 15 días a la deriva y dos en otra que naufragó cerca de Cabrera y que ha dejado, además, una decena de desaparecidos. La líder del Ejecutivo autonómico acusa al Gobierno central de «mirar hacia otro lado» y de negar la gravedad de la situación.

«La cara más dura de la crisis migratoria vuelve a golpear las Islas Balears», denuncia Prohens en un mensaje difundido a través de las redes sociales, en el que ha lamentado la muerte de los migrantes y ha insistido en la necesidad de una respuesta específica para el archipiélago.

La presidenta señala que «las mafias siguen jugando con la vida de personas desesperadas» y ha cargado contra quienes sostienen que la situación migratoria está mejorando. «Solo quien niega la realidad y huye de su responsabilidad puede decir que las cifras mejoran», ha asegurado.

En este sentido, Prohens advierte de que Balears «no puede normalizar esta tragedia» y ha exigido al Ejecutivo central que deje de «mirar hacia otro lado». «El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exijamos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas Baleares y actuar, de una vez, ante este drama humanitario», exige.

17 desaparecidos más

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que 17 personas migrantes hayan perdido la vida intentando llegar en patera a Balears. Según informó la Delegación del Gobierno, dos supervivientes de origen magrebí fueron rescatados durante la madrugada de este martes a 12,68 millas al suroeste de Mallorca y trasladados al Hospital Universitario Son Espases con signos de desnutrición y deshidratación.

De acuerdo con el relato facilitado por los supervivientes a personal de Salvamento Marítimo que intervino en el rescate, la embarcación había partido con 19 personas a bordo y permaneció 15 días a la deriva antes de ser localizada. Durante ese tiempo fallecieron los otros 17 ocupantes, según su testimonio.

Tras conocer este relato, Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero para rastrear la zona del posible naufragio y dio aviso a los navegantes por si pudieran localizar algún cuerpo o restos de la embarcación.

Los dos hombres que ingresaron en el Hospital Son Espases de Mallorca tras ser rescatados de esta patera en la que murieron 17 personas evolucionan favorablemente, informó Europa Press.

Nuevo naufragio

Además, al menos dos personas fallecieron y otras 17 fueron rescatadas con vida este martes tras el naufragio de una embarcación con migrantes de origen subsahariano en aguas próximas a la isla de Cabrera.

La alerta comenzó sobre las 12.10 horas, cuando Salvamento Marítimo localizó a dos náufragos a unas ocho millas al sureste de Cabrera. El helicóptero Helimer acudió al lugar y rescató a ambas personas. Poco después, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo marítimo. Entre las 12.30 y las 14.30 horas, los agentes del Servicio Marítimo Provincial rescataron a otras doce personas y recuperaron dos cuerpos sin vida. Tres de los supervivientes presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento, por lo que recibieron asistencia sanitaria. Asimismo, el helicóptero Helimer localizó y rescató a otros tres migrantes.

Según la información facilitada por las autoridades, el naufragio se habría producido alrededor de las 7 horas del lunes 3 de agosto. Todo apunta a que podría tratarse de una patera cuya desaparición ya había sido comunicada a Salvamento Marítimo y en la que se estimaba que viajaban unas 29 personas.

El PP pide un plan específico

Por su parte, el PP balear ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un plan específico para las islas, dotado con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para hacer frente a una presión migratoria que ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en un problema estructural.

La diputada del PP Cristina Gil denuncia que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a Balears mientras las pateras no dejan de llegar y los recursos públicos están completamente desbordados».

También asegura que «no podemos seguir soportando una política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada, que solo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos y traslada toda la presión a unas islas que ya han llegado al límite de su capacidad de respuesta».

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Otros 15 migrantes interceptados en el mar

Un total de 15 personas de origen magrebí fueron interceptadas durante la madrugada de ayer mientras navegaban en una patera en aguas situadas a 30 millas al suroeste de la costa de Ibiza, según informó la Delegación del Gobierno.El incidente relacionado con la migración irregular hacia territorio español a través de las islas se produjo a las 5.15 horas de ayer martes. En la actuación tomaron parte Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del puesto de Sant Josep de Sa Talaia.Por el momento, y como suele ser habitual, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la llegada ni sobre el estado de las personas interceptadas. Tampoco si hay mujeres embarazadas o menores.Este nuevo rescate se produce apenas un día después de la interceptación de otra patera en aguas próximas a Formentera. Este lunes a las 17.09 horas, fueron rescatadas 16 personas de origen magrebí que navegaban en una embarcación detectada a seis millas al sureste de la isla, según informó también la Delegación del Gobierno.En ese dispositivo participaron unidades del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y también la Guardia Civil de Sant Josep.