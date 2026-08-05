Los más pequeños disfrutan en plena calle entre burbujas y acrobacias

La Plaza del Parque cambió por unas horas su ambiente habitual para convertirse en un parque de juegos al aire libre. En el marco de las Festes de la Terra, la tarde del 2 de agosto estuvo dedicada a las familias y, sobre todo, a los más pequeños de la casa, que tuvieron su propio espacio dentro del programa.

Una gran nube blanca se apoderó de la Plaza del Parque. / Toni Escobar

A partir de las seis de la tarde, comenzaron los pasacalles, ciclocarros a pedal, talleres de acrobacias y espectáculos pensados para que los niños no fueran simples espectadores, sino que participaran de lleno en las actividades.

Ciclocarros muy veraniegos.

Uno de los momentos más refrescantes llegó a primera hora, con la fiesta de la espuma de Piruleto. En plena tarde de agosto, los niños pudieron mojarse, correr, reír y dejar que la plaza se transformara por un rato en una gran nube blanca de burbujas de jabón. Ataviados con ropa de baño y diversos artilugios para luchar con sus amigos, los críos lo pasaron en grande.

Muchos padres también acabaron por meterse en la espuma.

La programación continuó con una mini disco familiar, que puso música y movimiento a la tarde. Padres, madres, abuelos y niños compartieron pista con canciones, baile y un ambiente ideal también para quienes todavía no aguantan hasta la madrugada.

El gran cañón de espuma en acción.

La jornada infantil se completó con el espectáculo de Cachirulo ‘Blanca Nieves y los 7 enanitos’, un show en el que los globos y los padres más entregados volvieron a ser los protagonistas con el humor que caracteriza a las actuaciones de este conocido personaje de la isla.

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Además, los niños pudieron participar en el taller de acrobacias de Acrobatik espectáculos, que añadió un punto de circo, habilidad y sorpresa. La combinación de espuma, música, pasacalles, juegos y acrobacias convirtió la Plaza del Parque en uno de los escenarios más divertidos de la semana.