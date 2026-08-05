Campaña Verano 2026
Especial Festes de la Terra | Concierto de la tierra
La obra de Manuel de Falla llega a Ibiza
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Ibiza
El parque Reina Sofía acogió el pasado lunes 3 de agosto el ‘Concierto de la Tierra’ de la Banda Sinfónica Ciutat d’Ibiza. El público pudo deleitarse con una selección de grandes clásicos que incluyó obras del célebre compositor gaditano Manuel de Falla. La actuación contó, además, con la participación de la bailaora Penélope Tafur y la cantaora Mati Amador durante el recital. La dirección musical del espectáculo estuvo a cargo de Damián Boluda. La cita se celebró ante un público entregado que disfrutó de una propuesta musical poco habitual en Ibiza.
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