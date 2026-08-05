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Especial Festes de la Terra | Concierto de la tierra

La obra de Manuel de Falla llega a Ibiza

La bailaora Penélope Tafur. | MARCELO SASTRE

La bailaora Penélope Tafur. | MARCELO SASTRE

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Redacción Ibiza

Ibiza

El parque Reina Sofía acogió el pasado lunes 3 de agosto el ‘Concierto de la Tierra’ de la Banda Sinfónica Ciutat d’Ibiza. El público pudo deleitarse con una selección de grandes clásicos que incluyó obras del célebre compositor gaditano Manuel de Falla. La actuación contó, además, con la participación de la bailaora Penélope Tafur y la cantaora Mati Amador durante el recital. La dirección musical del espectáculo estuvo a cargo de Damián Boluda. La cita se celebró ante un público entregado que disfrutó de una propuesta musical poco habitual en Ibiza.

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