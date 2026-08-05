El obispo de Ibiza exige el uso público del ascensor del Parador de Dalt Vila

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ha aprovechado la misa solemne de Santa Maria, celebrada a las 19 horas en la catedral, para reclamar que el ascensor del Parador de Dalt Vila sea de uso público. La ceremonia, que inclyó la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, contó con la participación del Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel. Ante una catedral abarrotada, el prelado recordó que la instalación se presentó como un servicio de interés general y lamentó que, pese a estar construida, continúe sin funcionar para los ibicencos.

"Nos hicieron la promesa de que el Parador tendría un ascensor público y, si no me falla la memoria, se le dio el interés general por ello. El ascensor está, pero no funciona para los ibicencos", afirmó. "Creo que están engañando al Ayuntamiento y a todos los ibicencos. Hay que buscar una solución ya, pronto, para el día de Sant Ciriac".

El prelado defendió que el establecimiento hotelero no debe quedar reservado únicamente a quienes pueden pagar una estancia. "No puede ser que el Parador solo lo puedan disfrutar quienes tienen mucho dinero. El Parador también es nuestro", sostuvo. A su juicio, no solo el Ayuntamiento, sino toda la sociedad, debe recordar que el ascensor se proyectó para uso público.

El obispo, Vicent Ribas, tras oficial la misa este miércoles en la catedral de Ibiza. / Marcelo Sastre

Ribas evocó también el compromiso del anterior alcalde de que una persona en silla de ruedas podría desplazarse desde Vara de Rey hasta la catedral. "Solo falta abrir la puerta del ascensor, a ver si puede ser pronto", concluyó. Sus palabras provocaron un gran aplauso.

"Ahora solo falta el reloj de la catedral"

Durante la celebración, agradeció al Govern y al Consell las obras realizadas en las cubiertas de las capillas de la catedral, aunque advirtió de que todavía queda pendiente la reparación de la torre. Explicó que una dificultad es encontrar una empresa dispuesta a instalar el andamio, cuyo presupuesto "casi es tanto como el arreglo".

También se refirió al reloj de la catedral, averiado, y lo comparó con el nuevo instalado en Vara de Rey. "Ahora falta el de la catedral", dijo, antes de precisar que la responsabilidad corresponde al Consistorio. "Me piden cuentas a mí, pero el responsable es el Ayuntamiento. Que cada palo aguante su vela. Las campanas marcan una hora y el reloj otra. Esperemos que marquen la misma", añadió.

Ribas recordó asimismo al deán de la catedral recientemente fallecido y pidió rezar por la familia de Sant Joan que busca a un hombre desaparecido. Además, agradeció la presencia de Eladio Merino, distinguido con la Medalla de Oro, y reivindicó la dignidad inherente a todas las personas.

Los actos religiosos de Santa Maria habían comenzado a las 7.30 horas con la misa de la Aurora. A las 10.30 horas se celebró otra misa solemne con motivo de la festividad de la patrona de la diócesis, seguida de la presentación de los niños a la Virgen de las Nieves y de una ballada a cargo de la colla de Sa Bodega.