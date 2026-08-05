La música ibicenca pone banda sonora a las fiestas

El parque Reina Sofía fue escenario del Concert de la Terra, un recorrido musical por los paisajes, las tradiciones y los símbolos de Ibiza. Bajo la dirección de Miguel San Miguel, el Cor Ciutat d’Ibiza interpretó obras creadas a partir de canciones y sonadas tradicionales, junto con composiciones originales. La formación coral estuvo acompañada por la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa, dirigida por Pablo García-Ortiz.

El público disfruta del Concert de la Terra. | | VICENT MARÍ

Bajo el título ‘Ressons Eivissencs’, el programa comenzó con ‘S’illa secreta’, una suite sinfónico-coral compuesta por Miguel San Miguel. El repertorio continuó con ‘El ball dels familiars’, de Pablo García-Ortiz, y tuvo uno de sus momentos más destacados con el estreno mundial de ‘UC, es crit pagès eivissenc’, una composición del propio San Miguel basada en un poema de Lina Bonet Tur.

La colaboración reunió la experiencia de un coro amateur formado por unas 55 voces con la energía de una orquesta integrada por jóvenes músicos de Ibiza y Formentera. La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa nació con el objetivo de dar visibilidad al talento local.

La propuesta recuperó melodías reconocibles y las presentó a través de nuevos arreglos y composiciones capaces de conectar la tradición con el lenguaje musical contemporáneo.

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Uno de los grandes atractivos de la noche fue la participación del violinista Linus Roth, solista de trayectoria internacional. Premiado por sus grabaciones y habitual de diferentes orquestas europeas, Roth intervino con su violín Stradivarius. El músico, profesor en la Universidad de Augsburgo, es además fundador y director artístico de Ibiza Concerts.