Especial Festes de la Terra | La Marina está de moda
Moda para dinamizar el barrio de la Marina
La primera edición de la pasarela reúne a más de 15 comercios en una velada al aire libre
El entorno de Sa Peixateria se transformó el jueves en una pasarela abierta al barrio con la celebración de la primera edición de ‘La Marina está de moda’, una iniciativa que nace con el fin de recuperar el espíritu creativo de una de las zonas más históricas de Ibiza y dinamizar las calles próximas al puerto.
Prendas, joyas, gafas, cosméticos y todo tipo de complementos de establecimientos locales desfilaron en un evento que reunió moda, música y recursos audiovisuales. La cita permitió mostrar la variedad comercial que todavía permanece en la Marina y reivindicar el papel que sus tiendas, talleres, diseñadores y artesanos han desempeñado en la construcción de la imagen creativa y cosmopolita de la isla.
La pasarela, diseñada por el ibicenco Toni Riera, se inspiró en el mar y en el mundo de los pescadores, en consonancia con el pasado portuario del barrio. La Cofradía de Pescadores colaboró en una decoración que reforzó la vinculación del escenario con la historia y la identidad de la zona.
Más de 15 establecimientos
En el desfile participaron Rituality Ibiza, Coal Boutique, De Mil Amores, Guayaberas Jábega, French Curve Ibiza, Keia Ibiza, UNA Urban, PocoLoco Beachwear, Boutique Noray, Feeria, Orígens by David Pomar, Mogardo, La Familia, Audace Manifestó, La Cerverana, Capote Eyewear, Recreation Jewels y Locco Ibiza Cosmetics.
Sobre la pasarela, el público pudo conocer las propuestas de inspiración mediterránea, moda urbana y de baño, guayaberas, joyería, gafas y otros complementos. Entre las participantes estuvo también la modelo e influencer ibicenca Lía Romero.
El desfile apostó por una moda alejada de los modelos uniformes. La diversidad de edades, tallas, cuerpos e identidades ocupó un lugar destacado durante la velada, en sintonía con el carácter abierto, plural y cosmopolita asociado históricamente a Ibiza.
La presentadora Ana Reyes fue la encargada de conducir el evento, que contó con las sesiones de los dj Elio Riso y Agustín Dutari. La escenografía incorporó proyecciones digitales con los logotipos de las firmas participantes, integrados mediante mapping en el interior de Sa Peixateria.
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