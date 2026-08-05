Moda para dinamizar el barrio de la Marina

El entorno de Sa Peixateria se transformó el jueves en una pasarela abierta al barrio con la celebración de la primera edición de ‘La Marina está de moda’, una iniciativa que nace con el fin de recuperar el espíritu creativo de una de las zonas más históricas de Ibiza y dinamizar las calles próximas al puerto.

Un desfile masculino y femenino para mostrar las colecciones estivales de diferentes marcas. | FOTOS: VICENT MARÍ / Vicent Marí

Prendas, joyas, gafas, cosméticos y todo tipo de complementos de establecimientos locales desfilaron en un evento que reunió moda, música y recursos audiovisuales. La cita permitió mostrar la variedad comercial que todavía permanece en la Marina y reivindicar el papel que sus tiendas, talleres, diseñadores y artesanos han desempeñado en la construcción de la imagen creativa y cosmopolita de la isla.

La moda de baño también tuvo su lugar en el desfile. |

La pasarela, diseñada por el ibicenco Toni Riera, se inspiró en el mar y en el mundo de los pescadores, en consonancia con el pasado portuario del barrio. La Cofradía de Pescadores colaboró en una decoración que reforzó la vinculación del escenario con la historia y la identidad de la zona.

El decorador Toni Riera diseñó un escenario inspirado en el mar.

El objetivo de la pasarela es recuperar el carácter creativo de la Marina.

La presentadora del evento fue Ana Reyes.

Más de 15 establecimientos

En el desfile participaron Rituality Ibiza, Coal Boutique, De Mil Amores, Guayaberas Jábega, French Curve Ibiza, Keia Ibiza, UNA Urban, PocoLoco Beachwear, Boutique Noray, Feeria, Orígens by David Pomar, Mogardo, La Familia, Audace Manifestó, La Cerverana, Capote Eyewear, Recreation Jewels y Locco Ibiza Cosmetics.

Sobre la pasarela, el público pudo conocer las propuestas de inspiración mediterránea, moda urbana y de baño, guayaberas, joyería, gafas y otros complementos. Entre las participantes estuvo también la modelo e influencer ibicenca Lía Romero.

El desfile apostó por una moda alejada de los modelos uniformes. La diversidad de edades, tallas, cuerpos e identidades ocupó un lugar destacado durante la velada, en sintonía con el carácter abierto, plural y cosmopolita asociado históricamente a Ibiza.

Noticias relacionadas

La presentadora Ana Reyes fue la encargada de conducir el evento, que contó con las sesiones de los dj Elio Riso y Agustín Dutari. La escenografía incorporó proyecciones digitales con los logotipos de las firmas participantes, integrados mediante mapping en el interior de Sa Peixateria.