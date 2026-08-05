Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las Festes de la Terra abren este miércoles su tramo más intenso con la celebración de Santa Maria. La jornada comenzará con la misa de la Aurora y continuará con los actos religiosos y las ‘ballades’ en la Catedral, una fiesta infantil en la plaza de Antoni Albert i Nieto y la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a Eladio Merino Tapia. La música llegará por la noche al paseo de Vara de Rey con Billy Flamingos y Statuas de Sal. El jueves, la tradición marinera será protagonista con la misa de Sant Elm, la procesión hasta el monumento de los Corsarios y el homenaje a la gente de la mar, antes de una velada en sa Peixateria con productos ibicencos y el concierto de Swingin Tonic.

El viernes, el parque Reina Sofía acogerá el espectáculo familiar 'Disney Clásicos' y la propuesta de humor y acrobacias 'Piensa en Wilbur', mientras que la playa de sa Punta, en es Viver, reunirá música en directo y sesiones de DJ. El sábado 8 de agosto llegará el día grande de Sant Ciriac, con el concierto de la Banda de Música Ciutat d'Eivissa, la misa institucional, la procesión, el homenaje a Guillem de Montgrí y el baile tradicional. Por la tarde se celebrará la Berenada Popular en el Puig des Molins y, ya de noche, actuarán Endèmics y Esta Me La Sé, separados por el gran castillo de fuegos artificiales de medianoche.

Las celebraciones se extenderán también por el resto de las Pitiusas. Formentera vivirá este miércoles una noche de conciertos por las fiestas de Santa Maria, con La Cosina, Ypnosi y varios DJ, además del baile de las colles Es Pastorells y Es Xacoters. Sant Llorenç combinará el viernes actividades infantiles, hinchables y magia con una jornada musical el sábado protagonizada por Arredefolk, Ojos de Serpiente y el Sant Llorenç Festival. Entre las actuaciones más destacadas figuran además Acoustic Springsteen en el Auditori Caló de s’Oli, Louie Lion en Sant Antoni, Albert Oliva & Friends en es Cubells y el concierto de músicas del mundo del jueves en es Pujols.

La agenda se completa con el Trofeo de Vela de las Festes de la Terra, el Ibiza Estiuball 3x3, el partido entre la UD Ibiza y la SD Ibiza, jazz, blues, flamenco y música latina en distintos escenarios, además de cine de verano, mercados, exhibiciones de ‘ball pagès’, talleres, fiestas de la espuma y actividades familiares. El domingo pondrá el broche el Eivissa Dona Fest, con varias sesiones de DJ en el parque Reina Sofía, junto a propuestas de magia, ajedrez y una carrera de orientación.

Statuas d Sal pondrán el broche de oro este miércoles al programa de Festes de la Terra / J.A. Riera

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Festes de la Terra

7.30 horas: Misa de la Aurora, Catedral de Santa María.

Misa de la Aurora, Catedral de Santa María. 10.30 horas: Misa solemne y presentación de niños a la Virgen de las Nieves, seguida de ballada con la Colla de Sa Bodega, Catedral de Santa María.

Misa solemne y presentación de niños a la Virgen de las Nieves, seguida de ballada con la Colla de Sa Bodega, Catedral de Santa María. De 18 a 20.30 horas: Fiesta infantil familiar, plaza de Antoni Albert i Nieto.

Fiesta infantil familiar, plaza de Antoni Albert i Nieto. 19 horas: Misa solemne y ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa y seguida de ballada con la Colla de Vila, Catedral de Santa María.

Misa solemne y ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa y seguida de ballada con la Colla de Vila, Catedral de Santa María. De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. 21 horas: Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa a Eladio Merino Tapia, claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa a Eladio Merino Tapia, claustro del Ayuntamiento de Eivissa. 21.30 horas: Concierto de Billy Flamingos, paseo de Vara de Rey.

Concierto de Billy Flamingos, paseo de Vara de Rey. 22.30 horas: Concierto de Statuas de Sal, paseo de Vara de Rey.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

20.30 horas: Baile tradicional con las collas Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució.

Baile tradicional con las collas Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució. De 22 a 4 horas: Noche de conciertos con La Cosina, Ypnosi, PD Nem Tard y PD Mars1. Plaça de la Constitució.

Noche de conciertos con La Cosina, Ypnosi, PD Nem Tard y PD Mars1. Plaça de la Constitució. 23.30 horas: Lectura del pregón de la CFSM. Plaça de la Constitució.

Música

Flamenco Puro: ‘Flamenco Nights’. Actuación de flamenco en directo durante la cena a la carta. 20 horas. Atzaró Summer Garden Restaurant, Atzaró Agroturismo Hotel. Reserva previa.

Wax & Boogie: Concierto de blues y soul. De 20 a 22 horas. Es Quiosk, Cala Vedella.

Bohemios Autorizaos: Concierto de flamenco, música latina y rumba. De 20.30 a 22.30 horas. Terraza del restaurante El Limonero, Platja d’en Bossa.

Infantil

‘Sa Fireta’: Castillos hinchables y juegos gratuitos. De 19 a 21 horas. Plaça de l’Església, la Mola.

Este jueves se celebra el homenaje a los Corsarios en el puerto de Vila / Marcelo Sastre

JUEVES 6 DE AGOSTO

Festes de la Terra

16 horas: Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca.

Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca. 19 horas: Misa en la iglesia de Sant Elm, procesión hasta el monumento de los Corsarios, homenaje a la gente de la mar y baile payés con la Colla de Vila, puerto de Eivissa.

Misa en la iglesia de Sant Elm, procesión hasta el monumento de los Corsarios, homenaje a la gente de la mar y baile payés con la Colla de Vila, puerto de Eivissa. De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. 20.30 horas: Fiesta infantil, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.

Fiesta infantil, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina. 21 horas: Degustación de productos típicos ibicencos, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.

Degustación de productos típicos ibicencos, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina. 22 horas: Concierto de Swingin Tonic, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.

Conferencia

‘Els barris de la Marina i sa Penya de sa ciutat d’Eivissa’: A cargo de la profesora Rosa Vallés, dentro de las Festes de la Terra. Al finalizar se ofrecerán productos del establecimiento Can Vadell. 21 horas. Casino des Moll, calle de Barcelona, 1, Eivissa. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘Yves Saint Laurent’: Película dirigida por Jalil Lespert sobre los inicios del diseñador al frente de Dior. Ciclo ‘Movie Nights’. 21 horas. Los Felices Ibiza.

Música

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Kashmir: Trío acústico formado por Leyre Ibisate, David Keiper y Rubén Griñant. De 19 a 21 horas. Can Jordi.

Cecilia Abularach: Fusión de música de raíz iberoamericana y electrónica. De 19 a 21 horas. Cala Escondida.

Los del Varadero: Rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Cosme Daniel: Concierto de folk, jazz y música latina. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20.30 a 22.30 horas. Vista al Puerto.

Heritage: Folk rock de los años 60 y 70. De 20.30 a 22.30 horas. Racó Verd.

The Rosemary Family: Concierto de rumba y rock. De 21 a 23 horas. Terraza de Can Riku.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Solidaridad

‘Subasta benéfica a favor de la Asociación Elena Torres’: Obras de Ana Ugidos, Beatrice Finesch, Guillem Terrasa, María Luisa Medina, Makelismos y Moi Berlanga. Los beneficios se destinarán al proyecto de investigación para la detección precoz del cáncer que financia la asociación. 20 horas. Concept Store & Showroom de Organic Design, Sant Jordi de ses Salines.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, Es Pujols.

Cine

‘Orgullo y prejuicio’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

El espectáculo 'Piensa en Wilbur', este viernes en el parque Reina Sofía de Vila. / DI

VIERNES 7 DE AGOSTO

Festes de la Terra

16 horas: Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca.

Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca. 19 horas: Música en directo con Soul Doctor, Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, playa de sa Punta, es Viver.

Música en directo con Soul Doctor, Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, playa de sa Punta, es Viver. De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.

Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega. 20.30 horas: Espectáculo musical familiar ‘Disney Clásicos’, de ALTV Producciones, parque Reina Sofía.

Espectáculo musical familiar ‘Disney Clásicos’, de ALTV Producciones, parque Reina Sofía. De 21 a 24 horas: Sesiones de los DJ FelixDaFunk, Oscar Colorado e Ismael García, playa de sa Punta, es Viver.

Sesiones de los DJ FelixDaFunk, Oscar Colorado e Ismael García, playa de sa Punta, es Viver. 22 horas: Ibiza Comedy Club presenta ‘Piensa en Wilbur’, parque Reina Sofía.

Fiestas de Sant Llorenç

De 18.30 a 21.30 horas: Hinchables acuáticos, animación infantil, talleres y fiesta de la espuma.

Hinchables acuáticos, animación infantil, talleres y fiesta de la espuma. De 21.30 a 23 horas: Espectáculo de magia familiar con Josemari Alcázar, primer Premio Nacional de Magia Infantil, con humor y participación del público.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

19.30 horas: ‘BaleART’, exposición de artistas de las Pitiusas. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’.

Música

Trío Criterion Ensemble: ‘Viatge en el temps’. Recorrido musical desde las obras clásicas hasta adaptaciones de temas actuales interpretadas con instrumentos de cuerda. 22 horas. Delante de la iglesia de Sant Rafel de sa Creu.

Eco y Raíz: Dúo formado por Émilie Dreyer y Yan Adrover, con repertorio de folk y música latina. De 20.30 a 22 horas. Mercat Nocturn de Sant Josep.

Rick & Carly: Concierto de pop, rock y soul. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper, Platja d’en Bossa.

Chakary: Sesión de electrónica y música étnica con saxo al atardecer. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper.

Abby Pianoman: Concierto de jazz, pop y rock con voz y piano. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Clab, Cala de Bou.

Bohemios Autorizaos: Concierto de flamenco, música latina y rumba. De 21 a 23 horas. Spritzeria.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Plaza de Santa Gertrudis.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran.

La 'berenada' es una de las actividades más populares de las Festes de la Terra / J.A. Riera

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Festes de la Terra

10 horas: Concierto de la Banda de Música Ciutat d'Eivissa, plaza de la Catedral.

Concierto de la Banda de Música Ciutat d'Eivissa, plaza de la Catedral. 10.30 horas: Misa institucional y procesión por la capilla de Sant Ciriac, el monumento a Guillem de Montgrí y la parroquia de San Pedro, Catedral de Santa María.

Misa institucional y procesión por la capilla de Sant Ciriac, el monumento a Guillem de Montgrí y la parroquia de San Pedro, Catedral de Santa María. 12.15 horas: Acto de homenaje a Guillem de Montgrí, monumento a Guillem de Montgrí.

Acto de homenaje a Guillem de Montgrí, monumento a Guillem de Montgrí. 12.30 horas: Baile tradicional de la Federación de Colles de Ball de Eivissa.

Baile tradicional de la Federación de Colles de Ball de Eivissa. 13.30 horas: Discurso del presidente del Consell Insular de Ibiza.

Discurso del presidente del Consell Insular de Ibiza. De 18 a 21 horas: ‘Sa Berenada Popular’, con talleres infantiles, tiro con arco, farolillos tradicionales, paella popular, sandía y la Banda del Cristo del Gran Poder, Puig des Molins.

‘Sa Berenada Popular’, con talleres infantiles, tiro con arco, farolillos tradicionales, paella popular, sandía y la Banda del Cristo del Gran Poder, Puig des Molins. De 18 a 23.30 horas: ‘Original Pirates Parties’, con Mucho Muchacho, plaza del Parque.

‘Original Pirates Parties’, con Mucho Muchacho, plaza del Parque. 20 horas: Partido de fútbol de las Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza, estadio de Can Misses.

Partido de fútbol de las Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza, estadio de Can Misses. 21 horas: Concierto de Endèmics, parque Reina Sofía.

Concierto de Endèmics, parque Reina Sofía. 24 horas: Gran castillo de fuegos artificiales, puerto de Ibiza.

Gran castillo de fuegos artificiales, puerto de Ibiza. De 24.20 a 2 horas: Concierto de Esta Me La Sé, parque Reina Sofía.

Fiestas de Sant Llorenç

20.30 horas: Concierto de Arredefolk.

Concierto de Arredefolk. 22.30 horas: Concierto de Ojos de Serpiente, tributo a Fito & Fitipaldis.

Concierto de Ojos de Serpiente, tributo a Fito & Fitipaldis. De 1 a 4 horas: ‘Sant Llorenç Festival’, con Sr. Cardona y John Sax.

Literatura

‘25 anys Encontre de Joves Poetes dels Països Catalans’: Con Isabel Garcia Canet, Júlia Febrer, Joan Rotger, Júlia Roig, Abril Riu, Esteve Portas y Amanda Eznab. Estreno de la obra poética y musical ‘Torna a tu’, con música de Xavier Gelabert y poemas de M. Teresa Ferrer. 20.30 horas. Jardí de ses Eres de Sant Francesc, Formentera.

Música

Banda Simfónica Ciutat d’Eivissa: ‘Concert Festes de Sant Ciríac’. Dirección de Stefano Serra. Programa: ‘A little concert suite’, ‘Suspiros de España’, ‘Churumbelerias’, ‘Destellos del Alba’, ‘Camino de Rosas’, ‘Amparito Roca’, ‘Pérez Barceló’, ‘Tomás Ferrús’ y ‘Viva Ibiza’. 10 horas. Plaça de la Catedral.

‘Ble de Safrà’: Miquel Àngel Aguiló, violonchelo; Yarón Marko, percusiones; y Xisco Aguiló, contrabajo. Copa de bienvenida a las 20 horas, concierto a las 20.30 horas, cena a las 21.45 horas y fuegos artificiales de Sant Ciriac a las 24 horas. Parador de Eivissa, Dalt Vila. 65 euro. Reserva imprescindible.

Acoustic Springsteen. Banda tributo al ‘Boss’ formada por Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

Muriel Grossmann & The Echoes of Swing: Concierto de jazz y swing. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

Wax & Boogie: Concierto de blues y soul. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

Ana Caravana y TDAH: Concierto de pop y rock. De 20 a 22 horas. Terraza de Cas Mestre, es Cubells.

Antonio Muñoz y su grupo: Espectáculo de flamenco con baile. De 20.30 a 22.30 horas. Racó Verd.

Sandy Valey: Espectáculo de homenaje a Elvis Presley. De 21 a 23 horas. Clab.

Wax & Boogie: Concierto de blues y soul dentro del ciclo ‘Rock & Ryans’. De 21 a 23 horas. Ryans.

Mimi Barber & The Groove Machine: Concierto de pop, rock y soul al atardecer. De 21 a 23 horas. Sunset Cala Conta.

Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Cortos documentales. Selección de cortos documentales. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca'. Mercat artístic de Sant Ferran. De 20 a 21 horas: Taller creativo infantil a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Paz Aguado.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Folclore

‘Ball Pagès Es Broll’: Demostración gratuita de baile payés. 21.30 horas. Plaza de España, Santa Eulalia.

El dúo Louie Lion actúa este domingo en Sant Antoni / DI

DOMINGO 9 DE AGOSTO

Festes de la Terra

De 10 a 14 horas: Campeonato Popular de Ajedrez, parque de la Pau.

Campeonato Popular de Ajedrez, parque de la Pau. 11 horas: Espectáculo de magia con Josemari Alcázar, plaza de Antoni Albert i Nieto.

Espectáculo de magia con Josemari Alcázar, plaza de Antoni Albert i Nieto. De 12 a 14 horas: Talleres, castillos hinchables acuáticos y fiesta de la espuma, plaza de Antoni Albert i Nieto.

Talleres, castillos hinchables acuáticos y fiesta de la espuma, plaza de Antoni Albert i Nieto. De 19 a 20 horas: Apertura del ‘II Eivissa Dona Fest’ con DJ MS MTNEZ, parque Reina Sofía.

Apertura del ‘II Eivissa Dona Fest’ con DJ MS MTNEZ, parque Reina Sofía. 19.30 horas: Carrera de orientación ‘El Soto’, con recorridos familiar y popular, salida desde el camino de Sa Berenada.

Carrera de orientación ‘El Soto’, con recorridos familiar y popular, salida desde el camino de Sa Berenada. De 20 a 21.30 horas: DJ Tania Moon, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.

DJ Tania Moon, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía. De 21.30 a 22.30 horas: DJ Jessica Ros, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.

DJ Jessica Ros, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía. De 22.30 a 24 horas: DJ Elis Rojas y DJ Gigi Rojas, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.

Fiestas de Santa Maria de Formentera

22 horas: ‘EnCURTits: naixem de la mar’, proyección de cortometrajes con convite de encurtidos. Jardí de ses Eres.

Música

Louie Lion. Presentación de ‘Nom Sayin’’, su primer EP. El proyecto de Pere Navarro y Antonio Blakstad fusiona la improvisación del jazz con el sonido Balearic en un directo con trompeta, teclados, voces, loops y producción en tiempo real. 21.30 horas. Plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. Entrada gratuita.

Albert Oliva & Friends: ‘Nits al Tancó des Cubells’. Jam session. 21 horas. Tancó des Cubells. Entrada libre hasta completar aforo.

Wax & Boogie: Concierto de blues y soul. De 18.30 a 20.30 horas. Can Jaume.

Alma Cubana: Fiesta de música latina. De 19.30 a 21.30 horas. Tropicana, es Jondal.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Sandra Bautista Trio: Concierto en acústico de la cantautora. Ciclo Rooftop Music. 20.30 horas. Hotel Blau Parc des Caló des Moro, Sant Antoni. Entrada libre.

Cine

‘Inside Out’: Película de animación familiar en español con subtítulos en inglés. Ciclo solidario al aire libre ‘Cinema at the Beach’. La recaudación de la venta de refrescos y las donaciones se destinará a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Playa de Cala Llonga. Entrada gratuita.

Jean Willi presenta su última exposición 'Fuig el passat. Antològica' en Sa Nostra Sala. / Marcelo Sastre

EXPOSICIONES

Wendy Williams. ‘Ibiza mía’. Inauguración el 6 de agosto a las 18 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària, de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 22 de agosto.

BellAuth. ‘Mediterranean Soul’. Arte contemporáneo con mandalas creados con cuarzos y piedras naturales. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel, kilómetro 9,9, de 12 a 24 horas. Hasta el 31 de agosto.

Jean Willi. ‘Fuig el passat. Antològica’. Pinturas. Sa Nostra Sala, calle de Aragó, 17, Eivissa, de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 22 de agosto.

‘La diosa y la isla. Memoria material de Ibiza’. Exposición temática sobre la memoria material de Ibiza, con Tanit como testigo. Obras de El Industrial. Sa Peixateria, Eivissa. Hasta el 11 de agosto.

Ak.ibiza. ‘Vuelta al origen’. Inauguración el 31 de julio a las 19 horas. Centre de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 16 de agosto.

Javier Ens. ‘Polifonia de la matèria’. Instalación y joyería artística. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, excepto los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 8 de agosto.

‘Es Blau’. Exposición fotográfica colectiva sobre los fondos marinos de Ibiza, con imágenes submarinas captadas por miembros de la asociación Es Blau. Inauguración el 31 de julio de 19.30 a 21 horas. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 9 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.Hasta el 26 de septiembre.

Davide Balliano. ‘Camino’. Pintura y escultura en torno a la geometría, el minimalismo y la relación con el espacio arquitectónico. Cardi Gallery, en Ibiza Gallery, Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de agosto.

‘Rojo’. Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura de los artistas de AMAE. Auditori Caló de s’Oli. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 9 de agosto.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Raul Eiriz. ‘Acuarelas paisajistas’. Acuarela. Centro Cultural de Sant Joan de Labritja, en la iglesia. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas; domingos, de 10 a 14 horas. Hasta el 2 de septiembre.

Paul Fuentes. ‘24h Arty People’. Fotografía surrealista. Paradiso Ibiza Art Hotel, Cala de Bou. Hasta el 26 de agosto.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

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