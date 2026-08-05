Especial Festes de la Terra | Reconocimiento
Medalla de Oro de Ibiza para el pediatra Eladio Merino
La entrega de este reconocimiento será hoy 5 de agosto a las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza
«Una mezcla de sorpresa, agradecimiento y agrado». Esto es lo que sintió el pediatra ya jubilado Eladio Merino, que ejerció su profesión en las Pitiusas durante 47 años, cuando le comunicaron que, este año, el Ayuntamiento le entregaría la Medalla de la Ciudad de Ibiza. Su extensa labor como pediatra, que desarrolló hasta los 72 años, ha derivado en que muchísimos ibicencos y residentes en la isla hayan pasado por su consulta.
Nacido en Nueva Carteya, Córdoba, el 26 de mayo de 1944, Merino se licenció en Medicina en la Universidad de Sevilla y posteriormente se especializó en Pediatría y Puericultura. Llegó a la isla en barco en el año 69 como alférez de complemento de las milicias universitarias, y se convirtió en el médico número 16 de las Pitiusas; el segundo pediatra que ejercía en la isla.
El primer centro donde pasó consulta fue en la antigua clínica de Julián Vilás, en 1969, que estaba situada en la avenida de España. Durante más de 40 años, Eladio Merino contribuyó decisivamente a la consolidación y modernización de la atención pediátrica en las Pitiusas. Su carrera abarcó desde aquella etapa inicial de escasez de medios hasta la apertura de los centros de salud y la mejora de los servicios de Pediatría del hospital de Can Misses.
Este 5 de agosto, el profesional recibe la Medalla de Oro de la Ciudad en un acto que tendrá lugar a las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza.
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