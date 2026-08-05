Mbappé comparte fotos de su visita a Ibiza junto a Ester Expósito

Kylian Mbappé ha compartido en Instagram varias imágenes de su visita a Ibiza junto a la actriz Ester Expósito. La pareja estuvo en la isla a finales de mayo y principios de junio en las Pitiusas. El futbolista ha publicado ahora un carrete de fotografías de lo que están siendo unas fabulosas vacaciones por distintos destinos como Ibiza, Miami, París, Cerdeña y Barcelona.

Entre las imágenes difundidas por el capitán de la selección francesa aparece una fotografía tomada en el agroturismo Atzaró, uno de los establecimientos más conocidos del interior de Ibiza, en Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària. En la instantánea, Mbappé posa sonriente y con varias prendas femeninas colgadas en perchas, aparentemente ayudando a escoger un vestido.

Un agroturismo de famosos

La escena, captada en el exterior de la boutique de Atzaró, muestra al futbolista en un momento distendido y de buen humor, alejado de la presión deportiva y en plena visita a la isla. La presencia de Mbappé en este enclave ibicenco ha llamado la atención también por el historial de visitas de rostros conocidos al agroturismo. Atzaró fue uno de los lugares donde se dice que fueron pillados Shakira y Gerard Piqué tras el Mundial de Sudáfrica, el primero conquistado por la selección española.

La publicación del futbolista se suma a la larga lista de imágenes de celebridades internacionales que eligen Ibiza como destino de descanso o escapada.

Relax y compromisos laborales

Pero no todo es relax en Ibiza, la actriz aprovechó la escapada de junio para acudir al evento organizado por Desigual en The Farm, en el municipio de Sant Joan, con motivo del 40 aniversario de la apertura de la primera tienda de la firma en la isla justo después de la polémica relacionada con la ‘casita’ de Bad Bunny.