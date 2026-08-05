Llama la atención
Cómo el calor extremo que estamos viviendo este verano, con olas de calor sucesivas, está afectando a la restauración en las Pitiusas. Los restauradores señalan que eso está haciendo que los clientes en muchas ocasiones prefieran el interior de los establecimientos y no las terrazas, porque la experiencia de comer o tomar algo en el exterior se hace menos agradable.
Que el vehículo que provocó un accidente grave en el cruce de Can Guillemó de Sant Antoni por circular en dirección contraria no tuviera autorización para circular por Ibiza durante el periodo de limitación de entrada de vehículos. El coche, un Audi con matrícula británica, será sancionado y ha quedado retenido durante dos meses en el depósito del Consell de Ibiza.
Que la escalada de precios en los alquileres en la ciudad de Ibiza parece no tener techo. El coste de los alquileres en la isla se ha disparado hasta los 33,3 euros por metro cuadrado en el último año, según el portal inmobiliario Idealista. El coste ha aumentado un 1,7% desde julio del año pasado y supera ampliamente la media balear, como los registros de los otros municipios de la isla.
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