José María Prats reconstruye la conquista de Ibiza

El Claustro del Ayuntamiento de Ibiza acogió el sábado 2 de agosto la presentación del libro ‘La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar’, del escritor ibicenco y capitán de navío de la Armada en la reserva José María Prats Marí. El acto estuvo conducido por la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, y contó con la participación del editor de Melqart Editorial, Ramon Mayol, la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez, y la violonchelista Marcela Friederichs, que puso el acompañamiento musical a la velada.

Ramon Mayol, José María Prats, Carmen Domínguez y Cristina Martín.

La obra nace de la recopilación y ampliación de los artículos que Prats ha publicado durante los últimos años en el Dominical de Diario de Ibiza, dedicados a analizar uno de los episodios más trascendentales de la historia de las Pitiusas: la conquista de la ciudad musulmana de Madina Yabisa por las tropas de Guillem de Montgrí el 8 de agosto de 1235.

Durante la presentación se puso de relieve el proceso de gestación del libro. El propio autor explicó que el proyecto tomó forma antes incluso de concluir la serie periodística: «Dos años antes de acabar con la publicación de estos artículos me di cuenta de que podrían ser los capítulos de un libro», manifestó a Diario de Ibiza. A partir de ese material, el autor elaboró un volumen de 264 páginas, enriquecido con nuevos contenidos sobre la guerra medieval y el contexto estratégico de la Corona de Aragón.

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Prats subrayó que su intención no ha sido escribir una obra académica, sino acercar este episodio histórico al gran público: «Lo que quiero es despertar el interés de la gente por la cultura y por la historia de Ibiza».