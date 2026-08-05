Una jornada para velar por las tradiciones

El desfile de carros que cada año sirve para dar el pistoletazo de salida oficial a las Festes de la Terra volvió a llenar de expectación las calles de Vila el sábado 1 de agosto. Centenares de personas presenciaron el paso de los caballos y pudieron ver después la exhibición de ball pagès que la colla de Sa Bodega protagonizó en el paseo Vara de Rey.

Exhibición de ‘ball pagès’.

El calor sofocante no logró frenar el paso de las tradiciones en el centro de la ciudad. A las exhibiciones de folclore se sumaron los cerca de 30 puestos de artesanía para dar a conocer de primera mano la fabricación de instrumentos musicales, espardenyes, senallons, abanicos y otros elementos como muñecas o artículos de bisutería. Mientras unos trabajaban el esparto, otras hacían encaje de bolillos o bordaban ante la mirada de curiosos viandantes. Una jornada más para velar por las costumbres locales.

La colla a su llegada a Vara de Rey. |