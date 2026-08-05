Javier Cardona y Mar Ibán Baker, los más rápidos en ses Figueretes

Con una participación de récord de 123 deportistas, el Acuatlón Ciudad de Ibiza celebró su última edición en la playa de ses Figueretes el domingo 26 de julio en el marco de las Festes de la Terra. La prueba reunió a atletas de diferentes edades y categorías en una jornada en la que destacaron los nombres de Javier Cardona, primero en la Sprint absoluta, y Mar Ibán Baker, campeona en la clasificación femenina de esta misma prueba.

Mar Ibán Baker se impuso en la prueba de Sprint absoluta femenina. |

Los dos atletas, ambos del AD Ibiza Half Triathlon, completaron los 2,5 kilómetros de carrera, un kilómetro a nado y los otros 2,5 kilómetros a pie en primer lugar, seguidos por Aritz Rodríguez y Pablo Fernández, en categoría masculina, y Leonor Córdova y Verónica Pérez, en féminas.

Javier Cardona, el ganador de la prueba de Sprint masculino. / Marcelo Sastre

Bringue y Reyes se imponen en relevos

Los competidores tuvieron que completar dos tramos de carrera a pie y uno nadando.

En la competición también hubo tiempo para los relevos, una prueba en la que el dúo formado por Rafael Reyes y Abraham Bringue se se proclamó campeón. En segundo lugar quedaron José María Magre y José Enrique Torices, y completaron el podio Bernat Sampietro y Abril Costa, alcanzando la meta en tercer lugar.

Los participantes completaron un kilómetro a nado.

Pruebas de acuatlón para todos los niveles

Acercar el acuatlón a las nuevas generaciones era uno de los objetivos de esta edición de la prueba, donde también hubo competición para el deporte base. En la prueba infantil, Adrián Bonet fue el más rápido en chicos. El joven deportista llegó a la meta justo delante de Lluc Bella, que quedó segundo, y Marc Serra, que logró el tercer puesto.

Por su parte, Nia Moana Freundlieb se proclamó campeona en categoría femenina, en una prueba en la que logró el segundo puesto Annu Tur. Completó el podio Diana Gracia con una merecida tercera posición.

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El Acuatlón Ciudad de Ibiza ha sido la segunda prueba de la liga de acuatlones que se celebra en la isla. La próxima jornada será el 23 de agosto en el municipio de Sant Josep, con el objetivo de mantener la elevada participación registrada este verano.