Ibiza registra el julio más caluroso desde que hay registros: 31 días por encima de los 30 grados

El pasado mes de julio fue extremadamente cálido en Ibiza y Formentera, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el conjunto de Baleares, el mes registró una temperatura media de 28 grados y una anomalía de 2,9 grados por encima de lo normal, lo que lo convierte en el julio más cálido desde 1961 en el archipiélago.

En las Pitiusas, Ibiza alcanzó el mes pasado una temperatura media mensual de 27,9 grados, con una anomalía de 2,8 grados por encima, mientras que la isla de Formentera registró una media de 28,2 grados, 2,9 grados por encima de lo habitual. La Aemet destaca que se batieron numerosos récords de temperatura media mensual. En Ibiza, la estación de Sant Joan registró una media de 27,8 grados, récord de su serie, con datos desde 1993.

Ola de calor en Ibiza

Durante julio, la Aemet identificó una ola de calor en Ibiza entre los días 6 y 9. En ese episodio se alcanzaron máximas de 40,2 grados tanto en Sant Joan como en Sant Antoni el día 9. En el caso de Sant Joan, esa temperatura constituye un récord de la estación, con datos desde 1993. También supone récord en Sant Antoni, aunque su serie es más reciente, iniciada en 2019. La máxima mensual en Formentera fue de 36,7 grados, registrada el día 25.

Las mínimas más altas también fueron muy elevadas. En isla de Ibiza, la mínima más alta del mes fue de 28 grados, mientras que en Formentera alcanzó los 27,5 grados, ambas el día 20 de julio. Además, el aeropuerto de es Codolar (en el municipio de Sant Josep) registró una mínima récord de 26,9 grados, con datos desde 1953.

Todos los días fueron cálidos

El balance de la Aemet subraya el aumento de los días cálidos, aquellos con temperaturas máximas iguales o superiores a 30 grados. En Ibiza y Formentera, las estaciones meteorológicas automáticas con que cuenta el organismo público registraron en total 31 días cálidos durante julio.

En Sant Joan, lo habitual son 23 días cálidos en julio; en Sant Antoni, 28; en Ibiza, 24; en el aeropuerto de es Codolar, 14; y en Formentera, 27. Este año, las estaciones meteorológicas dispuestas en todos estos puntos de la geografía pitiusa alcanzaron los 31 días considerados cálidos.

También aumentaron los días muy cálidos, con máximas iguales o superiores a 36 grados. En la isla de Ibiza destacan los 14 días muy cálidos registrados en Sant Joan, cuando lo normal son dos, y los diez días en Sant Antoni, frente a los cuatro habituales.

Más noches tropicales

La Aemet también observa un incremento generalizado de las noches tropicales y tórridas en Baleares. En el caso de las Pitiusas, el aeropuerto de Ibiza registró 28 noches tropicales, frente a las 23 habituales, mientras que Formentera contabilizó 29, dos más de lo normal.

La mínima más baja del mes en Ibiza fue de 14,7 grados en Sant Joan, el día 6. En Formentera, la mínima más baja fue de 19,9 grados, registrada el día 15.

Sin lluvia en Ibiza ni Formentera

Julio fue además un mes seco en Baleares y completamente seco en las Pitiusas. En Ibiza y Formentera no se registró precipitación en ninguna estación meteorológica, cuando lo normal para este mes es una media de cuatro litros por metro cuadrado. Tampoco se registraron días de tormenta, cuando lo normal es que haya al menos uno durante el séptimo mes del año.

En cuanto al viento, julio fue normal en Baleares. En el aeropuerto de Ibiza se registró un día de viento fuerte, el valor habitual. La racha más intensa en la isla alcanzó los 72 kilómetros por hora del oeste el día 21, según el balance de la Aemet.