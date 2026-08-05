Especial Festes de la Terra | Torneo de baloncesto
Ibiza Estiuball, mucho más que básquet en sa Bodega
El torneo de baloncesto urbano 3x3 se celebra hasta el viernes con partidos cada tarde de todas las categorías
El Ibiza Estiuball 3x3 continúa celebrándose estos días en las pistas del CEIP Sa Bodega, donde jugadores de todas las edades participan en la nueva edición de este torneo de baloncesto urbano. La competición, que coge el relevo del histórico Ibiza Top3, comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongará hasta el viernes 7, cuando se jugarán las semifinales y las finales. Además, habrá una sorpresa para cerrar el torneo.
El Ibiza Estiuball se disputa cada tarde entre las 19.30 y las 23.00 horas. Los partidos se juegan en la modalidad 3x3, caracterizada por encuentros más rápidos con una participación constante de los integrantes de cada equipo. La presidenta del Club Bàsquet Sa Bodega (organizador del evento), Patri Verdugo, destaca el carácter educativo y familiar de la actividad: «El Ibiza Estiuball va más allá del deporte, fomenta el compañerismo, el respeto y la responsabilidad dentro y fuera de la pista».
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