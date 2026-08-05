Ibiza Estiuball, mucho más que básquet en sa Bodega

El Ibiza Estiuball 3x3 continúa celebrándose estos días en las pistas del CEIP Sa Bodega, donde jugadores de todas las edades participan en la nueva edición de este torneo de baloncesto urbano. La competición, que coge el relevo del histórico Ibiza Top3, comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongará hasta el viernes 7, cuando se jugarán las semifinales y las finales. Además, habrá una sorpresa para cerrar el torneo.

Partidos emocionantes en la modalidad de 3x3.

El Ibiza Estiuball se disputa cada tarde entre las 19.30 y las 23.00 horas. Los partidos se juegan en la modalidad 3x3, caracterizada por encuentros más rápidos con una participación constante de los integrantes de cada equipo. La presidenta del Club Bàsquet Sa Bodega (organizador del evento), Patri Verdugo, destaca el carácter educativo y familiar de la actividad: «El Ibiza Estiuball va más allá del deporte, fomenta el compañerismo, el respeto y la responsabilidad dentro y fuera de la pista».

Categorías desde Baby hasta Veteranos en el torneo. |