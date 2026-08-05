Ibiza acompaña con devoción a la Virgen de las Nieves

Decenas de personas se congregaron el pasado domingo ante la iglesia de Santa Cruz para acompañar a la imagen peregrina de la patrona de Ibiza. La procesión comenzó a las 20.30 horas y recorrió varias calles del centro de Vila hasta concluir en la catedral. Familias, portadores y asistentes habituales compartieron el recorrido con quienes participaban por primera vez. Pese al calor, muchos esperaron con abanicos la salida de la Virgen. Flautas, castanyoles y tambores pusieron música a una celebración que volvió a reunir devoción, emoción y tradición durante las Festes de la Terra.