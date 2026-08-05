Los fondeos ilegales sobre posidonia se duplican en Ibiza en solo un año

Los fondeos irregulares detectados en la costa de Ibiza por el Servei de Vigilància de la Posidònia (operativo marítimo del Govern balear) se duplicaron entre 2024 y 2025, al pasar de 1.719 a 3.468 en solo un año. La isla constituye la excepción a la reducción general registrada en el resto de las islas baleares, donde el porcentaje medio de anclajes ilegales sobre posidonia descendió hasta el 6,4%, uno de los valores más bajos desde la puesta en marcha del servicio. Así lo pone de manifiesto el Informe Mar Balear 2026, presentado este miércoles, que actualiza el capítulo que recoge indicadores sobre las medidas de gestión utilizadas para mitigar las presiones sobre el medio marino en las islas.

El informe destaca que la presencia de embarcaciones recreativas en el litoral balear ha aumentado, especialmente durante la temporada de verano (de mayo a octubre), aunque todavía se desconoce el número de barcos que navegan y fondean en las playas del archipiélago. Este incremento de embarcaciones que anclan en el litoral supone una amenaza directa para las praderas de fanerógamas marinas, especialmente para la posidonia oceanica.

Esta planta marina está protegida en los ámbitos europeo, nacional y autonómico, tanto como especie como en calidad de hábitat. El informe señala que el fondeo mediante cabos o cadenas, con el uso de anclas o bloques de hormigón, contribuye a la destrucción de sus praderas. Como ya se sabe desde hace décadas.

Los medios para proteger la planta

El Govern balear dispone de varios servicios destinados a reducir los impactos sobre el fondo marino. Entre ellos se encuentra el Servei de Vigilància de la Posidònia del Institut Balear de la Natura (Ibanat), que actúa durante los meses de mayor saturación costera.

En 2025, este servicio contó con 19 embarcaciones y realizó cerca de 181.500 actuaciones informativas y de vigilancia. Según el Informe Mar Balear, esta labor continúa dando resultados, ya que el porcentaje medio de anclajes inadecuados detectados se redujo hasta el 6,4% en el conjunto de las Illes Balears.

Se trata de uno de los valores más bajos desde que comenzó a funcionar el servicio. El máximo se registró en 2018, cuando los fondeos inadecuados representaron el 17,3%. La tendencia descendente se ha producido en todas las islas excepto en Ibiza, donde estas actuaciones irregulares pasaron de 1.719 en 2024 a 3.468 en 2025.

Otra de las medidas de protección son los campos de boyas de bajo impacto ecológico, instalados principalmente en áreas catalogadas como lugares de importancia comunitaria (LIC). Estas instalaciones ayudan a reducir y evitar los daños provocados por los fondeos sobre hábitats sensibles, especialmente las praderas de posidonia.

Dos campos de boyas en Formentera y uno en Ibiza

En 2025, Ports IB gestionó ocho campos de boyas de bajo impacto ecológico. Mallorca fue la isla con más instalaciones, con tres campos y 115 boyas disponibles. Le siguieron Menorca, Cabrera y Formentera, cada una con dos campos y 94, 90 y 88 boyas, respectivamente. Ibiza dispuso de un campo con 39 boyas.

Mallorca y Formentera son las islas con más amarres para embarcaciones pequeñas, de hasta ocho metros de eslora. Ibiza, pese a disponer del menor número de boyas de amarre, es la isla que destina una mayor proporción, el 21%, a embarcaciones de más de 15 y de más de 20 metros de eslora.

Pradera de posidonia arrasada por un ancla en Ibiza. / Salvem sa Badia

El Informe Mar Balear también analiza la recogida de residuos flotantes. El aumento de la presión humana, turística y náutica en las Illes Balears incrementa la producción de desechos y la probabilidad de que estos lleguen al mar.

Los residuos marinos, además de causar molestias a los usuarios, afectan negativamente a las especies, las comunidades y los ecosistemas marinos. Aunque la solución directa a la contaminación marina reside, según el informe, en las buenas prácticas de la sociedad y de la Administración en materia de uso y gestión de residuos, el sistema de recogida mediante embarcaciones del Centre de Coordinació de Neteja del Litoral (CCNL), fundado por el Govern balear, se utiliza para retirar los restos que llegan a diferentes zonas del litoral.

El número de embarcaciones dedicadas a la recogida de residuos se ha reducido prácticamente a la mitad, desde las 40 unidades de 2010 hasta las 22 o 23 que operan desde 2021. Esta disminución ha provocado también una reducción considerable de la cantidad de residuos retirados.

El plástico, el principal componente

El peso medio anual de los residuos recogidos superó las 200 toneladas entre 2004 y 2010, mientras que en 2024 se retiraron 28 toneladas, una cantidad casi diez veces inferior.

Durante todos los años de seguimiento, el plástico ha sido el principal componente de los residuos recogidos, con alrededor del 40%. El informe señala que este material supone una amenaza para los organismos marinos por su ingestión, los enmallamientos o su incorporación a la cadena alimentaria.

El documento destaca también el papel de la ciencia ciudadana en la sensibilización y la divulgación, ya que las personas participantes no solo contribuyen al conocimiento científico, sino que toman conciencia y amplían su comprensión sobre la conservación marina mediante la experiencia directa.

Miles de observaciones

La implicación ciudadana en el conocimiento del medio marino continúa aumentando en las Baleares. Las plataformas de ciencia ciudadana marina Observadores del Mar, Biodibal y Dapera, del Servei de Protecció d’Espècies del GOIB, han aportado miles de nuevas observaciones sobre biodiversidad marina y han contribuido, según el informe, a la concienciación ambiental.

Entre 2000 y 2025, Observadores del Mar validó más de 24.000 observaciones de especies y hábitats marinos en el conjunto del Estado. Una de cada tres, más de 8.000, se realizó en aguas de Baleares. Además, ocho de cada diez observaciones validadas en las islas entre 2020 y 2025 se efectuaron en áreas marinas protegidas.