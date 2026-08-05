La fiesta más icónica de la discoteca Pacha, la Flower Power, volvió a aterrizar anoche en el paseo Vara de Rey en el marco de las Festes de la Terra. Desde las 19 horas el ambiente comenzó a caldearse para dar la bienvenida a una nueva fiesta en honor a la cultura hippy que se prolongaría hasta la medianoche. Símbolos de paz, amor y libertad volvieron a protagonizar una velada en la que estaba prevista la actuación de los DJ Roger Sánchez, Sam Ofi y Laeet. Una fiesta al aire libre al más puro estilo del club de las cerezas.

La Flower Power de Pacha sale de paseo y llena de símbolos el corazón de la ciudad