Hoy es festivo en Ibiza y el sábado 8 de agosto, también

Ibiza celebra este miércoles, 5 de agosto, una de sus principales fiestas locales: la festividad de Santa María de las Nieves, patrona de Ibiza y Formentera. La jornada figura como festivo en el calendario laboral del municipio de Vila, aunque no se aplica automáticamente al resto de localidades de la isla.

La celebración forma parte de las Festes de la Terra, el programa de actos patronales con el que la ciudad recuerda algunos de los acontecimientos históricos y religiosos más importantes de las Pitiusas La devoción a la Virgen de las Nieves está vinculada a la conquista cristiana de Ibiza en 1235. Desde entonces, su figura ocupa un lugar destacado en la tradición religiosa de las islas y cada 5 de agosto se celebran actos en su honor.

El nombre de la festividad tiene su origen en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, cuya dedicación se conmemora también durante esta jornada. Pese a que la Virgen de las Nieves es patrona de Ibiza y Formentera, el día festivo depende del calendario aprobado por cada ayuntamiento. Por este motivo, este 5 de agosto es festivo local en el municipio de Vila, mientras que el resto de municipios cuenta con sus propias jornadas festivas. Además del 5 de agosto, el sábado 8 también es festivo en la ciudad de Ibiza, día de Sant Ciriac.