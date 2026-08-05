Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en BalearesBúsqueda de Antoni EscandellVecinos contra Lío IbizaLectura de matrículas en parkings de Ibiza
instagramlinkedin

Cultura

"Durante mucho tiempo pensé que pintaba personas": Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni

La muestra de arte invita a reflexionar sobre la mirada, el encuentro, la pertenencia y la huella que dejan las relaciones

Obras de Sarah Bogajo en una galería de arte.

Obras de Sarah Bogajo en una galería de arte. / Sarah Bogajo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

La artista Sarah Bogajo presentará en Sant Antoni una exposición retrospectiva sobre las conexiones humanas, que se inaugurará este viernes 7 de agosto, a las 19.30 horas, en el Far de ses Coves Blanques y podrá visitarse hasta el 22 de agosto. La muestra, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, reúne una selección de obras realizadas a lo largo de diferentes etapas de la trayectoria artística de Bogajo.

La artista ha desarrollado su obra a partir de "una investigación constante sobre la condición humana, las relaciones y el vínculo con la naturaleza". A lo largo de su trayectoria, explica el Consistorio en una nota, ha trabajado con diferentes técnicas, materiales y lenguajes y ha consolidado "un universo artístico propio en el que la pintura se convierte en una herramienta para explorar la identidad, la conexión y la experiencia compartida".

Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni

Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

Sus proyectos más recientes, como 'Sach'a runa', 'Qispi Kay' y 'About Humans', reflejan, de acuerdo con el comunicado municipal, "una búsqueda creativa marcada por el diálogo entre el ser humano y su entorno".

La exposición ofrece una lectura transversal de su obra mediante pinturas y esculturas pertenecientes a diferentes proyectos y momentos de su carrera, con el objetivo de mostrar el hilo conductor que atraviesa toda su producción artística. Más que plantearse como una retrospectiva cronológica, la muestra invita a reflexionar sobre aquello que conecta a las personas consigo mismas, con los demás y con la naturaleza.

"Durante mucho tiempo pensé que pintaba personas. Después entendí que pintaba lo que ocurre entre ellas", explica Sarah Bogajo. Su trabajo se centra en la conexión humana a través de la mirada, el encuentro, el sentimiento de pertenencia y la huella que las relaciones dejan en las personas.

La muestra también incorpora conceptos como la pareidolia y Sach'a runa, que reflexionan sobre la forma de mirar el mundo y la relación entre el ser humano y la naturaleza. El Ayuntamiento señala que estas propuestas ponen el foco en la necesidad de crear vínculos y reconocer que todas las personas forman parte de una misma realidad compartida.

Noticias relacionadas y más

La exposición podrá visitarse del 7 al 22 de agosto, de martes a viernes de 18 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Permanecerá cerrada los domingos, lunes y festivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  3. Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
  4. Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
  5. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  6. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  7. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
  8. Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera

"Durante mucho tiempo pensé que pintaba personas": Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni

Ampliadas las plazas de cuidados para adultos incapacitados de Ibiza

Ampliadas las plazas de cuidados para adultos incapacitados de Ibiza

Casi 1.900 personas esperan para ser operados en la sanidad pública de Ibiza y Formentera

Casi 1.900 personas esperan para ser operados en la sanidad pública de Ibiza y Formentera

Los fondeos ilegales sobre posidonia se duplican en Ibiza en solo un año

Los fondeos ilegales sobre posidonia se duplican en Ibiza en solo un año

Los jóvenes de Ibiza se preparan para su gran día en el concierto sinfónico de las Festes de la Terra

Los jóvenes de Ibiza se preparan para su gran día en el concierto sinfónico de las Festes de la Terra

Prohens exige un plan específico para Balears tras la muerte de 19 migrantes

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra

La Flower Power de Pacha sale de paseo y llena de símbolos el corazón de la ciudad

Tracking Pixel Contents