"Durante mucho tiempo pensé que pintaba personas": Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni

La artista Sarah Bogajo presentará en Sant Antoni una exposición retrospectiva sobre las conexiones humanas, que se inaugurará este viernes 7 de agosto, a las 19.30 horas, en el Far de ses Coves Blanques y podrá visitarse hasta el 22 de agosto. La muestra, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, reúne una selección de obras realizadas a lo largo de diferentes etapas de la trayectoria artística de Bogajo.

La artista ha desarrollado su obra a partir de "una investigación constante sobre la condición humana, las relaciones y el vínculo con la naturaleza". A lo largo de su trayectoria, explica el Consistorio en una nota, ha trabajado con diferentes técnicas, materiales y lenguajes y ha consolidado "un universo artístico propio en el que la pintura se convierte en una herramienta para explorar la identidad, la conexión y la experiencia compartida".

Sarah Bogajo presenta su exposición 'Interfaz' en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

Sus proyectos más recientes, como 'Sach'a runa', 'Qispi Kay' y 'About Humans', reflejan, de acuerdo con el comunicado municipal, "una búsqueda creativa marcada por el diálogo entre el ser humano y su entorno".

La exposición ofrece una lectura transversal de su obra mediante pinturas y esculturas pertenecientes a diferentes proyectos y momentos de su carrera, con el objetivo de mostrar el hilo conductor que atraviesa toda su producción artística. Más que plantearse como una retrospectiva cronológica, la muestra invita a reflexionar sobre aquello que conecta a las personas consigo mismas, con los demás y con la naturaleza.

"Durante mucho tiempo pensé que pintaba personas. Después entendí que pintaba lo que ocurre entre ellas", explica Sarah Bogajo. Su trabajo se centra en la conexión humana a través de la mirada, el encuentro, el sentimiento de pertenencia y la huella que las relaciones dejan en las personas.

La muestra también incorpora conceptos como la pareidolia y Sach'a runa, que reflexionan sobre la forma de mirar el mundo y la relación entre el ser humano y la naturaleza. El Ayuntamiento señala que estas propuestas ponen el foco en la necesidad de crear vínculos y reconocer que todas las personas forman parte de una misma realidad compartida.

La exposición podrá visitarse del 7 al 22 de agosto, de martes a viernes de 18 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Permanecerá cerrada los domingos, lunes y festivos.