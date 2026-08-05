Especial Festes de la Terra | Concierto
El esperado retorno de Statuas d Sal, esta noche en el paseo Vara de Rey
La emblemática banda ibicenca, disuelta hace 13 años, sube de nuevo al escenario para las fiestas de Santa Maria
Statuas d Sal vuelve esta noche a los escenarios para reencontrarse con el público de Ibiza. David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Juanma Redondo y Fernando Hormigo actuarán a partir de las 22.30 horas en el paseo de Vara de Rey, después del concierto de Billy Flamingos, dentro del programa de las Festes de la Terra.
La formación cumple así, aunque con un año de retraso, la promesa realizada durante su multitudinario concierto de 2024 en el Recinto Ferial. Al finalizar aquella actuación, David Serra planteó ante el público la posibilidad de que el grupo regresara cada año y la propuesta recibió una respuesta entusiasta. Para compensar la espera, la banda ha preparado esta vez «un superbolo de dos horas», según indicaron a Diario de Ibiza.
El reencuentro ha sido posible después de que el Ayuntamiento de Ibiza trasladara la propuesta al grupo y de que la situación profesional y personal de sus integrantes les permitiera volver a reunirse. Frederic Torres, bajista de Joven Dolores, actuará durante buena parte de la actuación, como ya hizo en 2024.
El concierto recuperará las canciones más conocidas de Statuas d Sal, aunque no será una repetición exacta del ofrecido hace dos años. La banda, que cuenta con cinco discos, ha modificado parte del repertorio y anuncia alguna sorpresa para quienes se acerquen a Vara de Rey.
Statuas d Sal ha sido uno de los grupos con mayor capacidad de convocatoria de la música ibicenca. Aunque el grupo ya no se encuentra en activo habitualmente, sus integrantes siguen percibiendo el deseo del público de volver a verlos juntos.
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